Bij-vriendelijk vruchtensapje? Dat mag straks niet zomaar op het etiket

Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius heeft zelf wel eens een t-shirt gekocht waarop stond dat het gemaakt was van hergebruikte petflessen. Wat bleek bij nadere inspectie? Er zat minder dan 1 procent oude petfles in, de rest was even slecht voor het milieu als alle andere shirts in het rek.

Er zijn in Europa zeker 230 verschillende labels op producten die zouden moeten betekenen dat ze duurzaam zijn. Maar niemand controleert nu of dat ook inderdaad zo is, dus consumenten die het goede willen doen, betalen vaak meer zonder dat het mens en milieu echt helpt.

Minder dan de helft van de producten maakt een groene claim waar

Een onderzoek van de Europese Commissie wees uit dat minder dan de helft van de producten de groene claim van het etiket daadwerkelijk waarmaakt. In 40 procent van de gevallen was het gewoon een etiket zonder onderbouwing: daar was ‘duurzamer’ een moderne variant van ‘wast nu nog witter’.

‘Greenwashing’ heet het fenomeen, waarbij bedrijven claimen CO 2 -neutraal te leveren. Met teksten als ‘oceaanvriendelijke zonnebrandcrème’ worden bewuste klanten gelokt, die dure euro’s betalen voor dingen die bij nader inzien precies hetzelfde blijken te zijn als de goedkope variant zonder groen etiket.

De Europese Commissie wil nu dat bedrijven eerst wetenschappelijk aantonen dat hun product duurzaam is, voordat ze hun shampoo, t-shirt of energie als ‘groen’ kunnen verkopen.

De EU verwerkt ieder jaar 35 miljoen ton afval omdat consumenten hun apparaten weggooien

Het voorstel wil de positie van de consument versterken bij de groene transitie. In dat kader heeft de Europese Commissie gisteren ook een voorstel gepresenteerd over het recht op reparatie van spullen. Dat moet ervoor zorgen dat mensen niet langer een nieuwe stofzuiger gaan kopen als de oude kapot is, maar hem laten repareren.

Consumenten moeten altijd terecht kunnen bij de fabrikant als hun wasmachine kapot is. Binnen de garantietermijn moet er dan reparatie volgen, daarna moet het in ieder geval mogelijk zijn. De lijst van apparaten die gerepareerd moeten kunnen worden is nog beperkt, maar moet later worden uitgebreid – in ieder geval met smartphones.

Volgens de Europese Commissie moet de EU ieder jaar 35 miljoen ton afval verwerken omdat consumenten hun apparaten weggooien. Ze had al eerder voorgesteld om de ontwerpen van producten duurzamer te maken.

Geen afwasmachine meer zonder schroeven

Alle voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten, een proces dat vaak een paar jaar duurt. Daarna moeten de lidstaten het gaan uitvoeren.

De Europese Commissie hoopt dat daarna geen fabrikant het meer in zijn hoofd haalt om ‘bijvriendelijk sap’ in de supermarkt te zetten als er bij de productie ook niet echt positieve effecten zijn geweest op de bijenpopulatie, net zo min als iemand het nog mag wagen om een afwasmachine zonder schroeven te verkopen.

