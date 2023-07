Bij omwonenden van de Zaporizja-energiecentrale groeit de angst voor een naderende aanslag

De mannen van het waterbedrijf in Marhanets hebben net een nieuwe levering gekregen. Die kwam in de vorm van twee reusachtige blauwe vaten met tien kuub ‘technisch water’ – ofwel water om mee te wassen en te koken – en pallets met petflessen drinkwater en kisten vol hygiënische producten. “We blijven geloven dat alles goedkomt”, zegt de meest spraakzame van de vijf, Vjatsjeslav Anatoljevitsj. “We zullen alles herbouwen. Als ze de kerncentrale maar niet opblazen – want dat lijkt er wel op”, verzucht hij dan. “Weet u wel dat dit de grootste kerncentrale in Europa is? Dat wordt een wereldwijde ramp.”

Vanuit Marhanets, een stad aan de door Oekraïne gecontroleerde kant van de Dnipro, zie je de Zaporizja-kerncentrale liggen: zeven kilometer verderop, pal aan de overkant van het leeggelopen stuwmeer, doemen de twee koeltorens en de zes reactoren op. Dinsdagavond berichtten de Russen dat de Oekraïners de kerncentrale zouden willen beschieten. Die beschuldigingen kwamen na de waarschuwing van de Oekraïense inlichtingendienst dat de Russen explosieven zouden hebben aangebracht. “Ze kunnen ons alles aandoen. We hadden ook niet gedacht dat ze de dam zouden verwoesten”, aldus Vjatsjeslav Anatoljevitsj.

De doorbraak van de Kachovka-dam, begin juni, voedt de angst in Marhanets. Op die explosie – volgens Oekraïne een aanslag van de Russen, die de dam zouden hebben ondermijnd – volgde een watersnoodramp. Een stuwmeer zo groot als twee maal het IJsselmeer liep helemaal leeg. Dus lijkt het in Marhanets alsof je de met zand en schelpen bedekte voormalige bodem van het meer zo kunt oversteken, om zo de kerncentrale te bezoeken. “We groeiden op aan het meer. Zwemmen, vissen, varen... alles. Onze kindertijd was op het strand”, aldus Vjatsjeslav Anatoljevitsj.

De medewerkers van het Waterbedrijf in Marhanets. Op links: Vjatsjeslav Anatolievitsj. Beeld Michiel Driebergen

Het lege stuwmeer bracht risico’s voor de kerncentrale. De nucleaire faciliteiten zijn afhankelijk van koelwater, dat zich in een naastgelegen reservoir bevindt, dat vanuit het stuwmeer werd ververst. “We wisten wat er zou gebeuren als de dam zou breken. Dat het meer zou verdwijnen en dat er dus geen water meer zou zijn.”

Wat drinkwater betreft, wordt er inmiddels gewerkt aan de aanleg van een kanaal vanuit Zaporizja-stad, vijftig kilometer verderop. Totdat die noodverbinding klaar is, distribueert het waterbedrijf het water dat per auto en per trein richting Marhanets wordt aangevoerd. Repareren van de watertoevoer uit de Dnipro, in de bedding van het voormalige stuwmeer, gaat niet. “De Russen zitten aan de overkant en zullen schieten.”

Intussen houden de mannen rekening met een nucleaire ramp. “We konden niet geloven dat Poetin ons dit zou aandoen”, wijst Vjatsjeslav Anatoljevitsj op het lege meer. “Maar je ziet het. Alles is mogelijk.”

‘Geen oorlog rondom een kerncentrale’

De zorgen reiken tot in Zaporizja. In de provinciehoofdstad bevinden zich veel vluchtelingen uit Enerhodar. Dat stadje, dat bezet is door de Russen, ligt pal naast de kerncentrale. Dus woonden er veel medewerkers van het energiebedrijf. Een van de vluchtelingen uit de plaats is Oleksiej Melnitsjoek, een veertiger die nog steeds als werknemer onder contract staat. “Sinds de gevechten rond de kerncentrale en de daaropvolgende bezetting moeten we ons al zorgen maken”, vindt hij. “Je kunt nu eenmaal geen oorlog voeren rondom een kerncentrale.”

De man, die in het gebouw van reactor nummer zes verantwoordelijk was voor de controle op de veiligheidssystemen, nuanceert de risico’s wel enigszins. “De werknemers van de centrale zijn getraind om met ongelukken om te gaan. Ze zullen alles doen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.” Toen de centrale werd gebouwd, werd rekening gehouden met de doorbraak van de dam, zegt hij. Omdat de reactoren al vanaf de herfst zijn uitgeschakeld, hoeft het koelwater niet bijgevuld. Wel kan de kerncentrale pas opnieuw in gebruik worden genomen als het waterniveau van het reservoir is aangevuld, ofwel na de oorlog. “We zijn ook bezorgd. Maar we beseffen ook dat we niks kunnen doen.”

Kaart van de kerncentrale in Zaporizja. Beeld Ted du Bois

Aap met granaat

Een nucleaire ramp is enerzijds niet in belang van de Russen, zo redeneert Oleksiej Melnitsjoek. Mocht Rosatom sancties tegen zich gericht krijgen, zou dat een economische catastrofe betekenen: het Russische staatsbedrijf voor atoomenergie bouwt momenteel kerncentrales in Hongarije en Turkije. Anderzijds gedraagt Poetin zich momenteel als een “aap met granaat”, zoals de medewerker het uitdrukt. “We zien geen logica in wat de bezetters doen. Voor hen tellen mensenlevens niet.” De leegloop van het Kachovka-stuwmeer was pijnlijk om te zien, zegt Oleksiej Melnitsjoek. “Al die vissen die stierven.” En hij mist zijn stad. “Het wordt nooit meer zoals het was.”

Vertegenwoordigers van het Internationaal Atoomagentschap, die op het terrein van de Zaporizja-kerncentrale werken, gaven woensdag aan geen explosieven te hebben gevonden. Wel benadrukken ze dat de Russen hen niet overal toelaten.

De mannen van het waterbedrijf kregen inmiddels, zoals veel overheidsmedewerkers in het gebied, een training ‘evacueren tijdens een nucleaire ramp’. Zo leerden ze welke watervoorzieningen ze in dat geval moeten afsluiten, en wat ze met zich mee moeten nemen. Sommige bewoners van Marhanets besloten te evacueren; anderen hebben de koffers klaarstaan, vertelt Vjatsjeslav Anatoljevitsj. Zelf gaat hij niet. “Dit is ons huis. Vrouwen en kinderen gaan weg. Mannen blijven om te vechten.”

Oekraïense reddingswerkers in beschermingspakken wikkelen een ‘slachtoffer’ in een deken tijdens een training in Zaporizja. Beeld AP

Lees ook:

De natuurramp na de damdoorbraak wordt zichtbaar: ‘Voor ecologen is dit de ergste ramp sinds Tsjernobyl’

Het water in Oekraïense rivieren wordt na de damdoorbraak giftig: ecologen vrezen voor epidemieën. ‘Zodra mensen massaal gaan zwemmen, hebben we echt een probleem.’