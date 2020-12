Bij de logistieke puzzel rond de Britse grens staan miljarden op het spel

De coronabeperkingen tussen Groot-Brittannië en de EU hadden maandag grote gevolgen voor transportbedrijven en exporteurs. Allereerst moesten ze uitzoeken welk transport nog mogelijk was. En vervolgens was het de vraag of hun chauffeurs weer thuis kunnen komen. Door Franse maatregelen was er geen goederenverkeer mogelijk door de Kanaaltunnel vanuit Engeland, en bedrijven aarzelden om chauffeurs mee te sturen op de veerboten vanuit Nederland.

In alle hectiek kwam Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) met een duidelijk advies: ze raadde alle transport naar het Verenigd Koninkrijk af totdat de gevolgen voor de sector duidelijk zijn. Honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen namelijk Groot-Brittannië niet uit, zei TLN.

Met deze logistieke puzzel zijn grote belangen gemoeid, dus transport schrappen gaat niet zomaar. Neem de agrarische sector. Van alle tomaten die het Verenigd Koninkrijk importeert, komt bijna 40 procent uit Nederland en voor paprika’s, peren en komkommers is dat zelfs iets meer. De Britse vraag naar Nederlandse groenten en fruit was vorig jaar goed voor 1,2 miljard euro, volgens het GroentenFruit Huis, de belangenvereniging voor handelsbedrijven en telersverenigingen. Jaarlijks exporteert Nederland voor 8 miljard euro aan landbouwproducten naar het VK.

Economische schade is nog onduidelijk

Voor groente en fruit is er veelal sprake van vaste transporten. Dat betekent dat transporteurs vaste vrachtwagenplaatsen hebben gereserveerd op de boot. Die transporten kunnen gewoon doorgaan. “Het advies is wel om vooral gebruik te maken van onbegeleid transport. Dat betekent dat de chauffeur in Nederland een container aflevert en deze wordt opgepikt door een chauffeur in het VK”, zegt de woordvoerder van GroentenFruit Huis. De economische schade van de maatregelen is nu nog niet in te schatten.

Vanuit de veiling in Aalsmeer gingen vorig jaar voor 855 miljoen euro aan snijbloemen en planten naar het VK, oftewel 2,3 miljoen euro per dag. Exportbeperkingen zijn slecht voor de sector, en de veiling sprak maandag van een wegzakkende markt met lage prijzen. Wel zegt een woordvoerder dat veel producten al eerder in het VK zijn aangekomen, vanwege de naderende Kerst.

Als gevolg van de beperkingen nam het Britse pond maandag in waarde af, wat Nederlandse exportproducten iets duurder maakt in het VK. Verder zakten de Europese beurskoersen door de maatregelen, vooral luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties stonden onder druk.

Export duurder door invoerbelastingen

De huidige handelsproblemen komen bovenop de dreigende terugval in de export na 31 december, als het Verenigd Koninkrijk de Europese markt verlaat. Als de onderhandelaars van het VK en de EU geen overeenkomst sluiten, wordt de Nederlandse export duurder door invoerbelastingen. Zo gaat dat volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie bij landen zonder handelsverdrag. De groente- en fruitsector houdt dan rekening met een terugval van 15 procent van de export naar het VK. Bij bloemen ligt het gevreesde omzetverlies nog iets hoger.

De chaos die maandag is ontstaan, illustreert hoe kwetsbaar de toeleveringsketen is, zegt de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (NBCC). Daarom pleit de belangenorganisatie niet alleen voor een brexit-deal, maar ook voor een soepele overgangsperiode.

Grenscontroles

“Bedrijven waren al getroffen door corona en de huidige beperkingen komen daarbovenop”, zegt Lyne Biewinga namens NBCC. Na de jaarwisseling volgen ook nog grenscontroles en inspecties vanwege de brexit. “Wees op 1 januari, als het VK de gemeenschappelijke markt verlaat, pragmatisch. Bijvoorbeeld in de handhaving van de regels die soms nog niet duidelijk zijn voor bedrijven”, zegt Biewinga.

Vakbond FNV vindt net als Transport en Logistiek Nederland dat de chauffeurs nu alleen moeten kunnen afreizen richting Groot-Brittannië als dat op een normale manier mogelijk is. Verder roepen beide organisaties het kabinet op om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat vrachtwagenchauffeurs die vastzitten in het Verenigd Koninkrijk voor de Kerst thuis zijn.

