Bij de hoorzitting over het homohuwelijk in het Indiase Hooggerechtshof lopen de emoties hoog op

De ogen van de Indiase lhbti+-gemeenschap zijn dinsdag en de dagen erna gericht op de livestream via internet van de hoorzitting van het Hooggerechtshof in Delhi. Het behandelt een achttiental verzoeken om het huwelijk voor mensen van gelijke sekse te erkennen. De facto gaat het om de invoering van het homohuwelijk in India.

Kavita Arora en Ankita Khanna zijn al elf jaar als stel bij elkaar, maar de twee vrouwen mochten in Delhi niet met elkaar trouwen. Ze kunnen als samenwonend paar geen gezamenlijke bankrekening openen, niet legaal erkend worden als elkaars erfgenaam, niet samen een ziektekostenverzekering afsluiten of een huis samen kopen met een gezamenlijke hypotheek. Ze stapten naar de rechter en de hoorzitting is daarvan het gevolg.

Tegenstanders volgen de livebeelden met argusogen en komen uit alle hoeken en gaten, zoals de Indiase regering, het parlement, de deelstaten, conservatieve krachten en vrijwel alle grote religies, waaronder het hindoeïsme, de islam, het christendom, het jaïnisme en de sikhs. De roep om gelijke rechten levert heftige reacties op.

Het Hooggerechtshof volgt onverstoorbaar een eigen koers om te oordelen of het gelijkheidsbeginsel in de grondwet wordt geschonden. In het verleden hebben de opperrechters ook al te kennen gegeven dat de constitutie een levend document is dat met zijn tijd moet meegaan. Het ijkpunt om ontwikkelingen in de samenleving te meten staat in de preambule van de grondwet, die uitgaat van ‘gelijkheid en broederschap’.

Veel pathos

De emoties laaien hoog op in de rechtszaal met vijf opperrechters gezeten op stoelen met hoge rood beklede rugleuningen. Er tegenover staat een legioen van advocaten die de voors en tegens met veel pathos onder woorden brengen. Betogen van tegenstanders van het openstellen van het huwelijk voor iedereen van welke geaardheid en sekse dan ook worden regelmatig onderbroken door kritische vragen van vooral de president van het hof, Dhananjaya Y. Chandrachud. De rechters willen met name het gelijkheidsbeginsel toetsen en voorkomen dat de zaak zo breed wordt getrokken dat het te complex wordt voor behandeling.

De deur voor deze hoorzitting werd opengezet door een vonnis van hetzelfde Hooggerechtshof uit 2018. De rechters bepaalden unaniem dat seks tussen mensen van het gelijke geslacht niet langer een misdrijf was. Homoseks was lang geleden in de Britse koloniale tijd strafbaar gesteld als een ‘onnatuurlijke daad’. Het Hof stelde vijf jaar geleden dat “discriminatie op basis van seksuele oriëntatie de fundamentele rechten van mensen schond”. Die uitspraak was onomkeerbaar.

Nu het strafrecht was aangepast aan de huidige tijd, vonden verschillende homostellen dat het ook tijd werd om de burgerlijke rechten gelijk te trekken. Zij dienden verzoeken in bij rechtbanken in verschillende deelstaten en landelijk, nadat hun huwelijksverzoeken waren afgewezen door de overheid. Het Hooggerechtshof trok vervolgens de kwestie naar zich toe.

‘Zaak van het parlement’

Het verzet tegen het initiatief van het Hooggerechtshof om te oordelen over de gelijkberechtiging is groot. De regering van premier Narendra Modi verzocht het hof de verzoeken af te wijzen. “Het huwelijk kan alleen plaatshebben tussen man en vrouw die heteroseksueel zijn”, liet de minister van justitie weten. “Het Hooggerechtshof kan niet een totaalpakket van wetten en beleid van een land, dat diepgeworteld is in religieuze en maatschappelijke normen, eenzijdig veranderen. Dit is alleen een zaak van het parlement.”

21 oud-rechters van het Hof schreven een open brief waarin ze zich uitspraken tegen het homohuwelijk, omdat het een verwoestend effect zou hebben op kinderen, het gezin en de samenleving.

De vereniging van Indiase psychiaters – IPS, met 7000 leden – wraakte de visie van de oud-rechters onmiddellijk. De psychiaters zijn juist bang voor de negatieve psychologische ontwikkeling van kinderen van ouders van hetzelfde geslacht als het homohuwelijk niet mogelijk wordt. Het advies van de IPS om de strafbaarstelling van seks tussen mensen van hetzelfde geslacht op te heffen bleek in 2018 van grote waarde voor het Hooggerechtshof.

De tegenstanders vrezen dat het openstellen van het huwelijk voor iedereen in India een keur aan problemen met zich meebrengt op het gebied van adoptie, erfrecht en scheiding. De voorstanders zeggen dat dit allemaal valt onder de gelijkberechtiging als de woorden ‘man’ en ‘vrouw’ veranderen in woorden als ‘personen die met elkaar kunnen trouwen’. Het is nog onduidelijk wanneer het Hooggerechtshof met een uitspraak komt.

