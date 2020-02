Bij de bewoners van deze Indiase flat komt geen water maar drank uit de kraan

Aan het lijstje van cocktails en mixdrankjes die naar plaatsen verwijzen, zoals de Manhattan, de Moscow Mule en de Long Island Ice Tea, kunnen we nu de Chalakudy Tap Water toevoegen. Wellicht dat de combinatie van bier, cognac, rum en water liefhebbers van het meer verfijnde drankje niet direct doet likkebaarden. Toch is dat bruinige mengsel precies wat er deze week ineens uit de kraan kwam in een flatgebouw in de Indiase stad Chalakudy.

Alle appartementen in het flatgebouw hadden hetzelfde probleem. De bewoners besloten dat schoon drinkwater hun toch liever was dan gratis drank van dubieuze herkomst, en schakelden de gemeente in.

Al snel bleek dat een paar dagen eerder duizenden flessen drank in beslag waren genomen bij een café in de buurt dat zonder vergunning opereerde. De rechter gelastte vernietiging van al die geconfisqueerde drank, en dat bevel werd ten uitvoer gebracht door een gat te graven en daar alle drank in te gieten. De ambtenaren die deze no-nonsense oplossing bedachten, waren er alleen niet van op de hoogte dat ze dat vlakbij een bron deden waar drinkwater werd opgepompt. De drank sijpelde langzaam door, en belandde uiteindelijk in de watertank waar het appartementencomplex gebruik van maakte.

De bron is inmiddels al acht keer schoongemaakt, zo zegt een woordvoerder van de gemeente. Hoe je zoiets precies doet, een bron schoonmaken, wordt niet precies duidelijk uit de berichtgeving in Indiase media. De bewoners van het flatgebouw krijgen in ieder geval gratis drinkwater uit flessen tot hun eigen voorziening weer schoon is.

