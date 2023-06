Bij de bevrijding van Snihoerivka was er hoop, angst en wachten en wachten

De Oekraïners vestigen hun hoop op het tegenoffensief. Maar er is ook angst. De bewoners van Snihoerivka, dat in november werd bevrijd, weten hoe het is. ‘Je hebt geen idee wat er wanneer en hoe gaat gebeuren.’ Het huis van de familie Loetskyn is nog steeds kapot.

Het enige meubelstuk dat er nog staat — onder een met stof bedekt zeil — is een piano. De 17-jarige kleindochter van Svitlana Loetskyna is fervent pianiste, vertelt de vrouw des huizes. Vlak voordat de invasie kwam, won het meisje de eerste plek in een Oekraïens muziekconcours. Bovendien zingt ze als een vogeltje en danst ze als een ballerina. “We hebben nooit druk op haar uitgeoefend. Het was haar hobby. Ze wilde zich muzikaal ontwikkelen.” Haar kleindochter vluchtte naar Europa, waar ze geen mogelijkheid heeft om piano te spelen.

Nu het Oekraïense tegenoffensief is begonnen, beleeft het echtpaar Loetskyn een déjà vu. Snihoerivka, een uit de kluiten gewassen dorp in het noordelijke deel van de regio Cherson, werd in november bevrijd. Dus weet Svitlana Loetskyna hoe de mensen in de bezette regio’s zich voelen. “Er is hoop, maar er is ook angst. Iedereen praat over bevrijding. Je wacht en je wacht. En ondertussen heb je geen idee wat er wanneer en hoe zal gebeuren”, vertelt ze uit eigen ervaring. “We horen dat er een nieuw Oekraïens offensief is begonnen. Laten we er het beste van hopen.”

Van een kommunalka tot familiewoning

De familie Loetskyn woont al veertig jaar in het huis. Het werd in 1912, voor de Russische Revolutie, gebouwd in opdracht van een lokale grootgrondbezitter. In de Sovjettijd werden mensen van die statuur tot ‘koelak’ bestempeld en nam de staat het huis in beslag. Het werd omgebouwd tot ‘kommunalka’, ofwel een gebouw met verschillende eenkamerwoninkjes. De afgelopen decennia slaagde Viktor Loetskyn erin de mede-bewoners uit te kopen. Hij toverde het eigenhandig om tot een huis met twee ingangen: een voor hen, en een voor het gezin van zijn dochter. “We droomden ervan hier samen te wonen met haar en de kleinkinderen.”

In de straat van het echtpaar Loetskyn in Snihoerivka. Op het muurtje staat: ‘Wie plundert wordt doodgeschoten’. Beeld Adriaan Backer

In maart vorig jaar werd het huis verwoest. Om Snihoerivka te veroveren gebruikten de Russen vacuümbommen. “De drukgolf na de klap drukt alles ineen”, vertelt Viktor Loetksyn. Hij wijst op het plafond dat uit zijn voegen ligt. “Het dak werd in z’n geheel opgetild.” Aan de overkant van de straat stierf een 62-jarige vrouw; verderop sneuvelden een paar mannen van de territoriale verdediging. Zelf overleefde hij het, omdat hij nog even was blijven liggen toen de wekker ging, en niet zoals gebruikelijk de tuin was ingestapt. Ook zijn dochter en haar gezin bleven wonderwel gespaard. Een wandtapijt, dat op hen viel, beschermde de kinderen tegen vallend puin.

De Russische bezetting die volgde duurde acht maanden. Omdat Snihoerivka dichtbij het front lag, werd er dag en nacht heen en weer geschoten. Met een honderdtal andere dorpelingen doorstond de familie de gevechten schuilend in de kelder van het plaatselijke ziekenhuis. Om in het centrum te komen moesten de bewoners zes controleposten langs, waar de bezetter zich intimiderend gedroeg. Op 10 november, na weken van hevige gevechten, vluchtten de Russen. “Twee dagen en nachten was het hier niemandsland. We wisten niks. Toen kwamen de onzen.”

Het leven is nu beter, maar de angst blijft

Na de bevrijding vluchtte hun dochter met de kleinkinderen naar het buitenland. Het echtpaar trok in het huis van een familielid, verderop in het dorp. Ze komen alleen thuis om de moestuin te bewerken en de twee honden te voeden. “Kom mee, dan laat ik je mijn tuin zien. Mijn man houdt de honden wel even vast.” Ze leidt het bezoek langs twee luid blaffende viervoeters. “Dit is mijn leven. Zie je die druivenranken? Ik kweek er zes verschillende soorten”, aldus Svitlana Loetskyna. “Hier, proef”, zegt haar man, als hij een handvol glimmend rode aardbeien presenteert.

Het leven werd beter, maar de angst blijft. Een half uur geleden nog klonk er een explosie dichtbij. Ook vliegen er voortdurend Oekraïense gevechtsvliegtuigen boven het gebied, om het front in de gaten te houden. “Als je weet wat vliegtuigbommen aanrichten is dat doodeng.”

De renovatie van het huis lijkt voorlopig onmogelijk. Winkels zijn open, maar bouwmaterialen zijn in de regio onbetaalbaar. Aan hulp van de overheid ontbreekt het. Hulporganisaties laten het afweten. De ene organisatie doneert 500 euro voor een beschadigd huis, ongeacht of er nou een raam uit ontbreekt of het hele gebouw ontzet is. Een andere organisatie deelt golfplaten uit, maar omdat de stutbalken gebroken zijn kan de familie Loetskyn er niets mee. De antieke houten vloer is aan het bobbelen omdat de regen naar binnen sijpelt. “Mensen uit vredesgebied begrijpen niet wat we doormaken”, vindt Svitlana Loetskyna. “Ze weten niet hoe het is als er gebombardeerd wordt. Hoe het is als je wegrent zonder dat je weet waarheen.”

