Bij Charkov trekken de artsen van deur tot deur nu de Russen weg zijn

Achttien uur lang werd er heen en weer geschoten. “Het was gekte zonder eind. Je wist niet van waar het kwam en waar het neer zou komen”, zegt Viktor Tsjoepir (62). Een groot houten paneel achter zijn matras biedt de enige bescherming tegen de bombardementen. “Ja, ik lag al die tijd hier. Waar anders?”, zegt de elektricien met pensioen, die vanwege een zenuwziekte aan zijn bed gekluisterd is.

Op de weg naar Stari Saltiv, een dorp veertig kilometer oostelijk van Charkov, tref je sporen van gevechten aan: een kapotgeschoten auto, restanten van een tank, kraters in het grasland, en elektriciteitsdraden die op de weg liggen. Om de paar honderd meter moet je langs een controlepost van zwaarbewapende Oekraïense militairen. In de verte stijgen rookkolommen op. Daar is het oorlog.

Tijdens de beschietingen had Viktor Tsjoepir — een man met graatmagere armen en een rood mutsje op — nergens heen gekund. Zijn vrouw en zijn kleindochter, die altijd zo goed voor hem zorgden, waren enkele weken na de invasie gevlucht. Zijn broer zit dronken in de tuin, en zijn buurman is niet aanspreekbaar. “Buurtgenoten wilden me in veiligheid brengen, maar er was geen geschikt vervoer voorhanden”, verklaart hij.

Viktor Tsjoepir (op het bed) en arts Denis Archangelski (rechts) in Stari Saltiv. Beeld Michiel Driebergen

Bruikbare deuren

Die achttien uren, een week geleden, probeerden de Russen vanuit het noorden de opmars van de Oekraïners te stoppen, legt Denis Archangelski uit. “Ze schoten met tanks, maar zonder succes.” De dokter uit Charkov, een lange veertiger in blauw kogelvrij vest, zal Viktor Tsjoepir naar het ziekenhuis brengen. Omdat het zijn evacuatie-team ontbreekt aan een brancard heeft hij een deur klaarliggen: bruikbare deuren genoeg in het dorp waarvan de helft van de huizen is verwoest. Zodra de injectie tegen de pijn werkt, zullen ze de patiënt ermee naar de personenbus dragen.

De rit naar Charkov zal gaan over hobbelige binnenwegen. De hoofdweg naar Stari Saltiv is namelijk wegens de gevechten onbegaanbaar. Tot de Russische invasie reden inwoners van de stad via die route naar het pittoreske dorp, om er bosbessen, verse tomaten of paddenstoelen te kopen. Het hooggelegen gedeelte van de nederzetting is inmiddels min of meer toegankelijk. Het lage gedeelte, aan de rivier Severski Donets, is nu de frontlinie. Daar wagen Denis Archangelski en zijn mensen zich niet.

In de tweeënhalve maand dat de Russen Stari Saltiv bezet hielden, waren de dorpelingen verstoken van medische hulp, legt de dokter uit. Dus probeert hij met een konvooi van twee auto’s en twee personenbussen de oudere achterblijvers richting het ziekenhuis in Charkov of westwaarts te evacueren. Zijn mensen gaan van deur tot deur; bij elke klop op de poort trilt de grond.

SITE kaart Oekraïne Charkov Beeld Ted du Bois

Controlepost

Die beschietingen – ja, die waren het ergst, zegt Viktor Tsjoepir. Russische voertuigen hebben de dorpelingen niet gezien. Wel bemande een zestal Russische militairen een controlepost nabij zijn huis. “Blijf binnen, want er zal geschoten worden”, hadden ze gezegd. Verder hadden ze de bewoners niks misdaan. De mensen waren verstoken geweest van informatie: een telefoonverbinding was er niet, evenmin als elektra, gas en water; dat haalden de dorpelingen uit een bron in het bos. “Het moeilijkste was dat mijn kleinkind hier aanvankelijk nog was. We waren bang dat ze haar iets aan zouden doen.” Hij en zijn vrouw voeden de 13-jarige Nastia vanaf haar geboorte op.

Nu het een paar dagen rustiger is, blijkt dat de meeste overgebleven bewoners het erop wagen om te blijven. In het centrale gedeelte van Stari Saltiv zit een groep ouderen voor hun huis uit te buiken van een lunch met zelfgestookte wijn. “Ik blijf”, verklaart Lilia Ignatova (58), een gebruinde vrouw die gebiedt haar ‘grootmoeder Lilia’ te noemen. Tijdens de bezetting overleed haar zoon. Op de eerste dag van de oorlog had ze hem uit de psychiatrische kliniek thuis gehaald, maar de man was verstoken van medicijnen en leed onder de stress. “Voor mij is nog maar één weg: naast mijn zoon begraven worden. Ik wil niet meer van hem weg.”

Lila Ignatova in Stari Saltiv. Beeld Michiel Driebergen

Dorpshoofd

Dat de Russen “niemand hebben aangeraakt”, zoals Lilia Ignatova het uitdrukt, is te danken aan het dorpshoofd, zegt ze. “Hij kwam op goede voet met de Russen. Zo beschermde hij zijn mensen.” Zodra de Oekraïners het dorp heroverden, werd de man als verrader gearresteerd. Daar is de vrouw het niet mee eens. “Hij kon niet anders. Als hij niet had samengewerkt, waren we allemaal gedood.”

Volgens dokter Denis Archangelski zijn de meeste mensen blij dat de Russen weg zijn. De verhalen over ‘filtratie’, waarbij pro-Oekraïense mensen zonder pardon worden er doodgeschoten, zijn in Stari Saltiv nog niet opgedoken. “Hier is voortdurend gevochten”, zo verklaart de dokter de terughoudendheid van de Russen. “Ze hadden wel wat beters te doen dan bewoners onder druk te zetten.”

‘Grootmoeder Lilia’ beveelt haar bezoek dringend aan terug te keren als de oorlog voorbij is. “Dan maak ik vareniki (Oekraïense gevulde pasta, red.) en bietensoep voor jullie”, zegt ze. Haar dorpsgenoot Viktor Tsjoepir is inmiddels de tuin in gedragen. Vanaf zijn geïmproviseerde brancard kijkt hij met grote ogen in het rond. “Het is voor het eerst in vier jaar dat ik buiten kom”, legt hij uit. “Wat mooi, die blauwe hemel. En wat heerlijk, die frisse lucht.”

