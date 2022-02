Biedt neutraliteit à la Finland voor Oekraïne een uitweg uit de crisis?

Het ‘f-woord’? President Emmanuel Macron ontkende vorige week glashard dat hij het zelfs maar in de in de mond had genomen. Terwijl verschillende Franse journalisten het hem, in het vliegtuig naar Moskou, toch echt hadden horen zeggen. ‘Finlandisering’, zou Macron hebben laten doorschemeren, is één van de modellen die op tafel liggen bij het oplossen van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.

Die term verwijst naar de manier waarop Finland tijdens de Koude Oorlog zijn onafhankelijkheid bewaarde, als buurman van de Sovjet-Unie, die elders toch een buffer van vazalstaten had ingericht. In een verdrag in 1948 werden de contouren van de verhouding vastgelegd. Finland zou militair niet bij het westen horen, en werd ook geen lid van de Navo, wat het nog steeds niet is. In ruil mocht het vrije verkiezingen blijven houden, waar Moskou zich niet mee bemoeide.

Al rondom de vorige Oekraïne-crisis, de inname van de Krim in 2014, werd het ‘Finse model’ door de Amerikaanse diplomatieke mastodonten Henry Kissinger en Zbigniew Brzezinski naar voren geschoven als mogelijke uitweg.

Terug naar het denken in invloedssferen

Het is duidelijk waarom het zo'n aantrekkelijk model is. Het is immers ondenkbaar dat Oekraïne binnenkort Navo-lid wordt: het bondgenootschap zou dan een uitzichtloze burgeroorlog in de Donbas binnenhalen, plus een direct conflict met Rusland over de annexatie van De Krim. Het lijkt óók moeilijk voorstelbaar dat Rusland Oekraïne volledig zou willen bezetten; dat zou te veel kosten. Waarom die twee realiteiten dan niet erkennen met een afspraak dat Oekraïne militair neutraal blijft, maar intern zijn eigen zaken mag regelen?

Het is ook duidelijk waarom het zo’n controversieel model is. Het betekent een officiële terugkeer naar het denken in invloedssferen, en dat staat op gespannen voet met de soevereiniteit van de zelfstandige natie Oekraïne, die graag zijn eigen koers wil varen. Onder invloed van de eerdere Russische agressie is die wil alleen maar groter geworden. Peilingen laten sinds 2014 zien dat de meerderheid van Oekraïners die toenadering tot het westen willen alleen maar groeit; in 2019 werd ‘de onomkeerbaarheid van Oekraïnes Europese en Euro-Atlantische koers’ zelfs in de grondwet opgenomen.

Buigen voor Russische druk

Vanuit Finland zelf klinken ook waarschuwingen. Daar heeft de term finlandisering over het algemeen niet de pragmatische bijklank die hij de afgelopen jaren in sommige denktanks heeft gekregen. Hij herinnert de Finnen aan een periode van op eieren lopen, van uitgeverijen die boeken van Sovjet-dissidenten niet durfden te publiceren, van continu buigen voor politieke druk uit Moskou.

Want dat omgaan met Russische druk bleef ook na het verdrag van 1948 de realiteit, zo schreef de voormalige Finse ambassadeur in Rusland René Nyberg al in 2014 in The New York Times. De Finse ervaring kan volgens hem een ‘sleutel tot het managen van een ongelijke machtsverhouding’ zijn. Maar het is meer een inspiratie voor politiek handelen dan een model dat je met een verdrag van bovenaf invoert, zoals sommige diplomaten die in machtsblokken denken veronderstellen.

Binnenskamers pragmatisme

De vraag is of Rusland en Oekraïne, gezien hun cultureel veel gecompliceerdere onderlinge verhouding, in staat zullen zijn om de flexibiliteit aan de dag te leggen die zo’n verhouding mogelijk maakt. Oekraïne is pas onafhankelijk sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, en ontwikkelde zijn nationale zelfbewustzijn de afgelopen jaren vooral in relatie tot de Russische dreiging. Dat maakt pragmatisme lastig.

Al lijkt zulk pragmatisme binnenskamers toch ook een onderdeel te zijn van de afwegingen. Dit weekend vertelde de Oekraïense ambassadeur in Londen aan de BBC dat zijn land best ‘flexibel’ wil zijn over een Navo-lidmaatschap. Hij slikte dat snel weer in toen er ophef over ontstond, maar het Finse model blijft zo wel op tafel.

Lees ook:

Wat kan met diplomatie nog bereikt worden in de Oekraïnecrisis? Een oud-topdiplomaat zoekt naar uitwegen

“Ik snap niks van de strategie van de Russen en de Amerikanen. Washington herhaalt iedere dag: De Russen gaan aanvallen, de Russen gaan aanvallen! Een beetje hysterisch, als je het mij vraagt.”