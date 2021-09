Bidens kroonjuweel bedreigd door verdeeldheid in eigen partij

Zeven weken geleden sprak een trotse Joe Biden de natie toe: zijn Build Back Better-plan had een eerste stemming in de Amerikaanse Senaat overleefd. Verkiezingsbeloften voor ‘zachte infrastructuur’ ter waarde van 3,5 biljoen dollar, van gesubsidieerde kinderopvang tot maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, stonden op het punt ingelost te worden. Eerder al keurde de Senaat een biljoen dollar goed voor ‘harde infrastructuur’, zoals bruggen en wegen.

Woensdag was het alle hens aan dek om Bidens politieke kroonjuweel te redden. In plaats van een reisje naar Chicago om over coronavaccinaties te spreken, bleef de president in Washington DC om een kluwen van conflicten in zijn eigen partij te ontwarren. Als hem dat de komende dagen of weken niet lukt, staan de Democraten bij de verkiezingen van november 2022 met bijna lege handen.

En of dat al niet spannend genoeg is, staren de VS de komende dagen ook in een bestuurlijke en economische afgrond, doordat de overheid nog maar een paar dagen geld mag uitgeven, en nog maar een paar weken geld mag lenen.

‘Shutdown’ VS lijkt afgewend, maar geen deal over schuldenplafond Het Amerikaanse Congres gaat donderdag vermoedelijk op het laatste moment een gevreesde ‘shutdown’ afwenden. De Senaat keurt naar verwachting een soort noodbegroting goed die moet voorkomen dat overheidsdiensten na middernacht zonder geld komen te zitten, schrijven Amerikaanse media. Er moet snel een begrotingsvoorstel worden goedgekeurd omdat het huidige fiscale jaar donderdag eindigt. Het Congres, het parlement van de Verenigde Staten, moet daarom opnieuw toestemming geven voor de overheidsuitgaven. Als dat niet lukt zijn de gevolgen ingrijpend: salarissen kunnen niet meer worden betaald en sommige overheidsdiensten moeten de deuren sluiten. De partijen kiezen voor een kortetermijnoplossing: de tijdelijke begroting loopt maar tot begin december. Dat geeft ze tijd om verder te onderhandelen. Het voorstel moet eerst worden goedgekeurd door de Senaat en gaat dan naar het Huis van Afgevaardigden, dat naar verwachting ook zal instemmen. Daarna moet ook president Joe Biden zijn handtekening nog zetten.

Blokkeertactieken

Al die problemen komen voort uit de tactiek die Amerikaanse politici vaak toepassen: het blokkeren van dingen waar ze op zich niet tegen zijn, maar die anderen echt belangrijk vinden.

In het Huis van Afgevaardigden zitten gematigde en meer progressieve Democraten elkaar in de haren. De progressieven dreigen tegen de wet voor harde infrastructuur te stemmen, als die niet tegelijkertijd met die voor ‘zachte infrastructuur’ aan de orde komt. Donderdag zal blijken of ze dat echt aandurven. Vanuit de Senaat riep Bernie Sanders de progressieven op stand te houden: “Anders hebben we helemaal geen drukmiddel meer”.

En dat is volgens hem nodig omdat twee van zijn collega’s, Kyrsten Sinema en Joe Manchin, het bedrag voor ‘zachte infrastructuur’ juist willen verlagen. En de krappe Democratische meerderheid in de Senaat kan hun twee stemmen niet missen.

Dwars daardoorheen lopen twee dingen die inhoudelijk hamerstukken zijn, maar politiek niet: het verstrekken van geld zodat de overheid na donderdag zijn gewone taken kan verrichten, en het verhogen van het wettelijke schuldenplafond, zodat de staat ook na 18 oktober geld mag lenen.

Niemand wil experimenteren met een feitelijk bankroet van het land

Zo nu en dan komt een akkoord voor overheidsgeld te laat, en stuurt de president duizenden van zijn ambtenaren met onbetaald verlof. Maar met het schuldenplafond is het altijd nog goed gegaan – want niemand wil experimenteren met een feitelijk bankroet van het land waarvan de obligaties een smeermiddel zijn voor de wereldeconomie.

De gemakkelijkste weg daarvoor is een verhogingswet waar beide partijen voor stemmen. Maar de Republikeinen willen dat nu niet, en de Democraten willen er niet als enigen voor opdraaien – ze zien de politieke advertenties al voor zich waarin ze als schuldenmakers worden weggezet.

Washington wacht gespannen af welke van de twee partijen bezwijkt. Want dat niemand gaat toegeven, lijkt onvoorstelbaar. Al is het in het huidige politieke klimaat in de VS is ook niet helemaal onmogelijk.

Wie wil wat? Joe Biden wil dat het Congres: - een wet aanneemt die voor de komende tien jaar een biljoen dollar uittrekt voor ‘harde infrastructuur’, zoals bruggen en wegen (die is al door de Senaat, nu het Huis van Afgevaardigden nog); - een wet aanneemt voor het uitgeven van 3,5 biljoen in tien jaar voor ‘zachte infrastructuur’, zoals uitbreiding van het zorgstelsel, subsidie voor kinderopvang, en klimaatbeleid; - geen chaos veroorzaakt door te verzuimen geld uit te trekken voor het normale functioneren van de overheid vanaf 1 oktober; - geen wereldwijde economische paniek veroorzaakt door te verzuimen het wettelijke schuldplafond van de VS te verhogen voor 18 oktober. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden willen: - dat de overheid geld krijgt om normaal te functioneren; - dat het schuldplafond wordt verhoogd. Met hun krappe meerderheid (3 zetels) hebben ze voor die twee dingen een wet aangenomen, maar die stuitte op een Republikeinse blokkade in de Senaat. Acht ‘gematigde’ Democraten in het Huis willen: - de ‘harde infrastructuurwet’ van Biden nog deze week aangenomen zien, zodat ze met dat resultaat campagne kunnen voeren. Op de wet voor ‘zachte infrastructuur’, waarover nog onderhandeld wordt in de Senaat, willen ze niet wachten. 96 ‘progressieve’ Democraten in het Huis willen juist: - pas voor de ‘harde infrastructuur’ stemmen als ze ook kunnen stemmen voor de ‘zachte infrastructuur’, uit vrees dat die wet er anders niet komt, of wordt uitgekleed. Wat de Republikeinen in het Huis willen doet er niet veel toe, zolang de Democratische meerderheid daar één lijn trekt. In de Senaat doen de Republikeinse wensen er juist heel veel toe. Daar komen ze één zetel tekort voor een meerderheid. Maar volgens de regels van de Senaat zijn er voor de meeste wetten 60 stemmen nodig. Ze kunnen dus veel tegenhouden. De Republikeinen in de Senaat willen: - dat het bij de ‘harde infrastructuur’ blijft (19 van hen hielpen die wet aangenomen te krijgen). De meeste Democraten in de Senaat willen: - dat ook de ‘zachte infrastructuur’ erdoor komt. Dat kan toch, via een speciale, ingewikkelde procedure, waarbij hun 50 stemmen plus die van vice-president Kamala Harris genoeg zijn. Maar die 50 stemmen hebben ze nog niet. Want een paar Democratische senatoren vinden 3,5 biljoen te gortig. Alle senatoren willen - dat de overheid vrijdag open blijft; - dat het schuldplafond verhoogd wordt. Maar de Republikeinen in de Senaat willen: - dat de Democraten de verhoging van het schuldplafond voor eigen rekening nemen, wat ze zouden kunnen via die speciale procedure. De Democraten in de Senaat eisen juist: - dat de Republikeinen mede verantwoordelijkheid nemen voor een verhoogd schuldplafond, door een gewone wet daarover niet te blokkeren. Beide partijen hopen: - dat de andere partij over dat schuldplafond bluft.

