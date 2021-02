Bidens eerste militaire actie in het Midden-Oosten levert hem forse kritiek op

In de vroege uren van vrijdagochtend kwamen de eerste berichten binnen van een Amerikaanse luchtaanval op doelen van de Iraakse militie Kata’ib Hezbollah in Syrië. Er is ten minste één militielid gedood en er zijn meerdere gewonden gevallen, zo meldt persbureau AP. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten militair in actie komen sinds Joe Biden president is.

Het nieuws kwam niet onverwacht. Sinds de raketaanval op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het Iraaks-Koerdische Erbil op 15 februari, waarbij een Filipijnse aannemer werd gedood en enkele Amerikaanse soldaten gewond raakten, was het wachten op de Amerikaanse represaille. Volgens een functionaris van het Witte Huis heeft Biden uiteindelijk voor een van de ‘minder ingrijpende’ opties gekozen: zeven bommen van elk zo’n 225 kilo zwaar.

Biden wil een duidelijke boodschap sturen

Die kwamen net over de grens met Syrië neer, op posities van de door Iran gesteunde Iraakse militie Kata’ib Hezbollah. Volgens het Pentagon zat deze militie namelijk achter de aanval op de luchtmachtbasis in Erbil. Hoewel de militie voornamelijk bestaat uit sjiitische Irakezen is ze ook aanwezig in Syrië: ze vecht namelijk mee aan de kant van de Syrische president Bashar al-Assad.

De keuze om de Iraakse militie in Syrië in plaats van in Irak aan te vallen lijkt genomen te zijn om de Iraakse regering – die nog bezig is met een onderzoek naar de raketaanval op de luchtbasis in Erbil – niet in de weg te zitten. Volgens de woordvoerder van het Pentagon, John Kirby, is de aanval voorzichtig overwogen zodat die het juiste signaal afgeeft.

“De operatie stuurt een duidelijke boodschap: president Biden zal optreden om Amerikaans personeel en coalitiepersoneel te beschermen”, zo laat hij weten aan de pers. “Tegelijkertijd hebben we op een weloverwogen manier gehandeld met het doel de situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren.”

Misschien niet zo de-escalerend als de VS beweren

Maar de vraag is of deze aanval zo weloverwogen is als Kirby beweert. Zo zijn er volgens sommige berichten veel meer doden gevallen, hoewel dit nog niet is bevestigd. Mogelijk triggert Biden hiermee juist een nieuwe reeks aanvallen op Amerikaanse doelen. Daarnaast schept deze luchtaanval volgens critici geen goed precedent voor Bidens toekomstige Midden-Oostenbeleid. Want hoewel het niet de eerste keer is dat de Verenigde Staten doelen van Kata’ib Hezbollah in Syrië bestoken – Trump deed dit al in 2019 – strookt het niet met het internationaal recht.

Mary Ellen O’Connell, hoogleraar rechten aan de Amerikaanse universiteit van Notre Dame, bevestigt dit. “Het Handvest van de Verenigde Naties maakt het volstrekt duidelijk dat het gebruik van militair geweld op het grondgebied van een buitenlandse soevereine staat alléén wetmatig is in reactie op een militaire aanval door die staat”, vertelt ze aan persbureau Reuters. “En met deze luchtaanval in Syrië wordt niet aan die eis voldaan.”

