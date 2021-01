Bidens diverse kabinet: de helft is vrouw en de helft is niet wit

Vanuit de linkse vleugel van de Democratische partij klonk de afgelopen maanden soms wat gemor: centrumpoliticus Biden vertrouwde in zijn benoemingen wel erg op oudgedienden uit de regering-Obama. Vernieuwing betekent bij Biden in ieder geval geen radicale verjonging.

Dat gemor is de afgelopen tijd wat verstomd, omdat Bidens ploeg in andere opzichten wel vernieuwend is. Ongeveer de helft van de ministers en andere hoge functionarissen zijn straks vrouwen, een record, en ongeveer de helft zijn niet wit. Zo koos Biden ervoor om Alejandro Mayorkas, een in Cuba geboren immigrant, voor te dragen als minister van binnenlandse veiligheid. En wordt de Amerikaanse economie straks bijna uitsluitend door vrouwen gerund, althans als je kijkt naar de hoge functies die door de Senaat goedgekeurd moeten worden.

Hieronder een overzicht van Bidens belangrijkste nominaties.

Stafchef: Ron Klain (59)

Ron Klain staat bekend als iemand die iedereen in Washington kent, een regelaar die zowel met Republikeinen als met linkse Democraten overweg kan. Al sinds de jaren tachtig dient hij in allerlei politieke functies. Nu wordt hij, als stafchef, de ultieme machtige man-achter-de-schermen, met grote invloed op de agenda van Biden en de toegang tot de president.

Klain en Biden kennen elkaar door en door. In de regering-Obama was hij al stafchef van de toenmalige vicepresident. Daarna werd hij benoemd tot coördinator van de Ebola-bestrijding, wat hem veel lof opleverde. Die ervaring kan hem van pas komen bij het bestrijden van de coronacrisis.

Financiën: Janet Yellen (74)

Het economische systeem zal niet dramatisch op de schop gaan met Janet Yellen, die onder Obama al eens benoemd werd tot baas van de Fed, het stelsel van centrale banken. Ze is een intellectueel zwaargewicht, maar zeker geen linkse revolutionair.

Toch is ze zeker ook niet een van die economen voor wie begrotingsdiscipline heilig is. Ze verliest de menselijke maat nooit uit het oog bij economische beslissingen, en staat bekend als een Keynesiaan, die vindt dat in tijden van crisis de overheid de economie moet aanjagen. Zeker nu de rente historisch laag is.

Daarnaast is ze voorstander van strenge regulering van de financiële sector, die door haar voorganger Mnuchin werd versoepeld.

Buitenlandse Zaken: Antony Blinken (58)

Met Antony Blinken krijgen de VS een minister die, net als Donald Trump, gelooft in ‘America First’, maar die dat juist ziet als een aansporing voor de VS om internationaal het voortouw te nemen, bijvoorbeeld bij klimaatbeleid of in de Navo.

Ten opzichte van China belooft hij slimmer beleid dan de botte confrontaties die Trump zocht. Al vertelde hij in interviews ook dat hij het eens is met de onderliggende gedachte: China is een strategische tegenstander die stevig weerwerk moet krijgen op het gebied van handel.

Een pragmaticus dus. Dat Trump de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem heeft verplaatst, was een bij Democraten impopulaire beslissing, maar is nu ook een gegeven: hij zal die niet terugdraaien, bevestigde Blinken al.

Milieu: Michael Regan (44)

De baas van de Environmental Protection Agency (EPA) is in Amerika een soort minister van milieu. Michael Regan moet helpen om Bidens belangrijkste ambitie waar te maken: om een klimaatpresident te worden.

Regan heeft een carrière in de milieuregelgeving achter de rug, en die ervaring zal hij nodig hebben om de EPA, die onder Donald Trump volledig uitgehold werd, weer te laten functioneren. Er is nieuwe regelgeving nodig, en er is gekwalificeerd nieuw personeel nodig. Het oude vertrok de afgelopen jaren gedesillusioneerd.

Hij is niet alleen een regelneef. Regan staat ook bekend als iemand die vindt dat milieubeleid altijd hand in hand moet gaan met armoedebeleid, om te zorgen dat de zwakkeren niet extra getroffen worden.

Justitie: Merrick Garland (68)

Zijn nominatie als minister van justitie zal voor Merrick Garland voelen als een vorm van genoegdoening voor Merrick Garland. Toen Obama hem in 2016 voordroeg voor het Hooggerechtshof, weigerde de Republikeinse meerderheid in de Senaat die nominatie zelfs maar in overweging te nemen, en hield de positie vrij voor een volgende Republikeinse president. En dat terwijl Merrick Garland juist niet als ideologische hardliner bekend stond.

Als minister van justitie, die in Amerika ook een soort hoofdofficier van justitie is die over vervolgingen beslist, komt die onpartijdige instelling hem van pas. Hij moet het onafhankelijke imago van het ministerie herstellen, nadat zijn voorganger William Barr vaak de kritiek kreeg dat hij aan de leiband van de president liep.

Defensie: Lloyd Austin (67)

Lloyd Austin, een gepensioneerd generaal, moet nog wat lobbyen voor hij van het Congres toestemming krijgt om minister van defensie te worden. Eigenlijk moet je voor die positie minstens zeven jaar uit dienst zijn, een regeling om de civiele controle op het machtige en eigengereide Amerikaanse leger te waarborgen.

Maar Austin bezweert dat hij zeker niet het soort minister wordt dat zijn president voor allerlei voldongen feiten stelt. Dat Biden, die als vicepresident regelmatig in de clinch lag met de legerleiding, hem voordraagt, zegt wel wat.

Austin diende in Irak en Afghanistan, en was op het laatst de bevelhebber van Central Command, van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten. In die functie maakte hij indruk op toenmalig vicepresident Biden.

