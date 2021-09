Biden wijst ondergelopen New York op klimaatprobleem

Nog nooit was er in New York City een ‘stortvloedwaarschuwing’ afgegeven. Het sein dat inwoners rekening moeten houden met plotseling opdoemende watermassa’s is meer iets voor de dalen in berggebieden. Maar reizigers in metrostation 28th Street konden woensdagavond zien dat het terecht was, toen een van de uitgangen de bron werd van een metersbrede waterstraal.

Het restant van orkaan Ida, dat de VS had doorkruist vanaf New Orleans aan de zuidkust, leverde een historische hoeveelheid water af boven New York, en staten ten westen en zuiden ervan. Er kwamen minstens 25 mensen om, de meesten door verdrinking in auto’s of in hun huis. New Jersey en Maryland werden getroffen door tornado’s. In Philadelphia in Pennsylvania was de Schuylkill-rivier op weg om het uit 1869 daterende hoogwaterrecord te breken. De rivier trad buiten zijn oevers en zette straten in de binnenstad en een knooppunt van twee snelwegen onder water.

Ook een snelweg in The Bronx is ondergelopen. Beeld Getty Images

Veel maatregelen schoten tekort

De overstromingen aan de oostkust zijn de ergste sinds ‘Superstorm Sandy’, een orkaan die New York en New Jersey trof in 2012 vanaf de Atlantische Oceaan. Maar destijds waren ze het gevolg van een windgedreven vloedgolf vanuit zee. Sindsdien zijn in de regio veel maatregelen genomen om zo’n aanvoer van water – die steeds vaker wordt verwacht als gevolg van een zeespiegelstijging – te verwerken. Zo werden de ingangen van metrostations aangepast om het water bij een eventuele overstroming niet in de tunnels te laten stromen. Maar bij Ida kwam het water van boven, en sneller dan de regio ooit had gezien. En dus schoten veel van die maatregelen tekort.

In Newark, bij New York aan de overkant van de Hudson-rivier, viel in een etmaal een recordhoeveelheid regen: 213 millimeter. In New York werd in Central Park de meeste regen ooit in een uur tijd gemeten, 80 millimeter.

Zoveel water in korte tijd konden de afvoerwegen niet aan. Het vliegveld van Newark werd tijdelijk gesloten, de terminals stonden blank. De metro van New York reed niet meer, donderdagavond was de dienst nog steeds niet hervat. Zo’n 200.000 huizen in de regio zaten zonder stroom, doordat bomen tegen de bovengrondse elektriciteitsleidingen waren gevallen. Brandweerlieden moesten honderden mensen helpen uit gestrande treinen en auto’s te komen.

Openen van de deuren onmogelijk

Verschillende mensen verdronken in hun huizen, niet in staat eruit te komen nadat opkomend water het openen van de deuren onmogelijk maakte. In de wijk Jamaica in Queens vielen twee doden toen een huis instortte. In New Jersey haalden brandweerlieden met veel moeite een vrouw en haar zoon uit hun onder water geraakte auto, maar voor de 70-jarige vader kwam hulp te laat.

President Joe Biden zei donderdagochtend de bewoners van de oostkust alle hulp toe. Hij deed in zijn tv-toespraak hetzelfde voor New Orleans en omgeving, waar nog steeds ongeveer een miljoen huizen en bedrijven zonder stroom zitten, en voor Californië, waar hij woensdag een noodtoestand afkondigde vanwege een enorme bosbrand die daar woedt.

‘Extreme stormen en klimaatverandering hebben ons bereikt’

Biden noemde het natuurgeweld als reden voor het Congres om zijn infrastructuurwet aan te nemen. Daarin wordt onder andere geld uitgetrokken om het elektriciteitsnet te versterken. Uit het samenvallen van natuurrampen in alle hoeken van het land trok hij een politieke conclusie: “Ida kon het niet schelen of je Republikein was of Democraat, of je op het platteland woonde of in de stad. De afgelopen dagen met orkaan Ida, en de bosbranden in het westen, en de nooit vertoonde stortvloeden in New York en New Jersey herinneren ons eraan dat extreme stormen en klimaatverandering ons hebben bereikt.”

Volgens Biden is aanpassing aan klimaatverandering ‘een zaak van leven of dood’. “Het is de grote uitdaging van onze tijd, maar ik vertrouw erop dat we die aankunnen.”

Orkaan Ida richtte in de Amerikaanse staat Louisiana enorme schade aan. Maar zo catastrofaal als Katrina (2005) werd het lang niet, mede dankzij sterk verbeterde dijken en waterkeringen.