Biden werpt zich op als verdediger van vrijheid tegen radicale Republikeinen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag in een onlinevideo van drie minuten bevestigd dat hij komend jaar meedoet aan de verkiezingen. Biden vroeg kiezers hem een tweede termijn te gunnen ‘om de klus af te maken’.

Met de video gaf de Democratische president het startsein voor een herverkiezingscampagne die hem opnieuw, net als in 2020, tegenover de rechtspopulist Donald Trump kan zetten. “Dit is geen tijd om achterover te leunen”, aldus Biden in het filmpje.

De video begint veelzeggend met beelden van de bestorming van het Capitool begin 2021, toen radicale Trump-aanhangers, opgestookt door aantijgingen van verkiezingsfraude, de zetel van het parlement binnendrongen. Volgens Biden wordt de Amerikaanse democratie op dit moment bedreigd door rechtsradicalen.

Stem van de redelijkheid

De president werpt zichzelf daarbij op als stem van de redelijkheid. “Toen ik vier jaar geleden opging voor het presidentschap, zei ik dat we verwikkeld waren in een strijd om de ziel van Amerika. En dat zijn we nog steeds. De vraag waar we de komende jaren voor staan is of we meer vrijheid zullen hebben of minder vrijheid.” Die persoonlijke vrijheid is volgens Biden “fundamenteel voor wie wij zijn als Amerikanen. Niet is belangrijker, niets is heiliger.”

De video, die dinsdagochtend online werd gezet, zegt niks over Bidens meer concrete verdiensten van de afgelopen twee jaar. Zo zwijgt het filmpje volledig over de internationale alliantie die de president met succes smeedde om Oekraïne te steunen tegen de Russische inval. En ook het opvallend snelle herstel van de Amerikaanse economie na de coronapandemie blijft onvermeld.

In een toespraak later dinsdag voor vakbondsmensen in Washington ging Biden daar alsnog op in. Hij benadrukte de miljardeninvesteringen die zijn regering doet in infrastructuur en klimaatmaatregelen, die volgens hem banen scheppen. Daarbij nam de president, met een vleugje linkspopulisme, ook grote bedrijven en de financiële wereld op de korrel. “Wall Street bouwde Amerika niet”, zei hij. “De bonden bouwden Amerika.”

Nog een hele toer om herkozen te worden

Nu Biden zijn kandidatuur officieel heeft aangekondigd, kan hij geld gaan inzamelen voor de verkiezingsstrijd. Online begon zijn campagneteam daar ook meteen na het publiceren van de video mee. Later deze week en in de komende weken volgen naar verwachting bijeenkomsten met grote donoren.

Volgens politieke commentatoren kan het voor Biden nog een hele toer worden om herkozen te worden. Want het Amerikaanse electoraat is sterk gepolariseerd. Er zijn maar een paar staten waar het naar verwachting spannend wordt en nog maar weinig kiezers bevinden zich in het midden van het politieke spectrum.

Veel Amerikanen, onder wie ook heel wat Democraten, maken zich ook zorgen over Bidens hoge leeftijd. Met zijn tachtig jaar is hij nu al de oudste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Uit peilingen blijkt bovendien dat Biden behoorlijk impopulair is. Republikeinen geven hem de schuld van de hoge inflatie, die de koopkracht van velen aantast.

Als Trump volgend jaar zijn tegenstrever wordt, maakt Biden een redelijke kans om te winnen, suggereren de peilingen. Maar als de Republikeinse voorverkiezingen een andere kandidaat opleveren, kan hij het lastig krijgen.

