Biden waarschuwt China opnieuw van Taiwan af te blijven. ‘Wij zijn de sterkste militaire macht op aarde’

President Joe Biden van de Verenigde Staten zei het donderdagavond in een interview met tv-zender CNN nog eens klip en klaar: “De Verenigde Staten schieten Taiwan militair te hulp als het wordt aangevallen.” De boodschap was aan China gericht, dat de eilandstaat als afvallige provincie beschouwt en een hereniging wil.

De uitspraak past in de oplopende spanningen tussen China en Taiwan, maar ook tussen China en de Verenigde Staten en hun bondgenoten. Biden waarschuwde China, maar ook Rusland, dat zijn land “de sterkste militaire macht op aarde is”.

De minister van defensie van Taiwan, Chiu Kuo-cheng beschreef de relatie met China als op z’n slechtst in veertig jaar. Aanleiding is het binnendringen van het Taiwanese luchtruim begin oktober door 156 Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers, met als doel te intimideren. De minister zegt te vrezen dat China rond 2025 militair klaar is om Taiwan binnen te kunnen vallen.

Transport- en gevechtshelikopters in Taiwan vliegen begin oktober met enorme Taiwanese vlaggen boven de hoofdstad Taipei. Beeld EPA

Kunstmatige eilanden opspuiten om een stuk zee ‘in te lijven’

Ondertussen liggen China en de Verenigde Staten met andere westerse mogendheden op ramkoers als het gaat om de vrije doorgang in de Straat van Taiwan die tussen China en Taiwan ligt. China claimt ook eilanden in de Zuid-Chinese Zee en creëert er kunstmatige eilanden om dit stuk zee in te lijven.

Met oorlogsschepen varen de VS, maar ook Nederland, met regelmaat door het gebied en de Straat van Taiwan om deze open te houden voor de internationale scheepvaart. President Xi Jinpeng laat geen gelegenheid voorbijgaan om zijn ‘one-China’, een-China-beleid, inclusief Taiwan te verkondigen.

Het sterk verslechterde klimaat tussen China enerzijds en Taiwan en het Westen anderzijds gaat gepaard met een nieuwe wapenwedloop. Tot grote verrassing van de inlichtingendiensten in de VS lanceerde China een week geleden een hypersonische raket.

Zo’n intercontinentale ballistische kernraket wordt met een drager afgeschoten naar de ruimte, daar maakt de kernkop zich los en daalt met een snelheid van 6200 kilometer per uur naar een doel op aarde. De snelheid is zo hoog dat het detecteren ervan door geavanceerde wapensystemen van de VS niet mogelijk is zodat zo’n kernraket niet tijdig onderschept kan worden.

Overleg Het Witte Huis werkt aan een virtuele ontmoeting tussen president Biden en president Xi. De verwachting is dat zo’n videoconferentie in november kan plaatshebben. Doel is de oplopende spanningen te verminderen, maar over de agenda bestaat nog geen uitsluitsel.

China wil aantal kernkoppen verdubbelen

China mikt op een verdubbeling van zijn aantal kernkoppen in tien jaar tijd en bouwt ook honderden ondergrondse silo’s vanwaaruit raketten kunnen worden afgevuurd. Nog steeds beschikt China met circa 200 kernkoppen over veel minder nucleaire wapens dan de Verenigde Staten en Rusland.

De laatste twee landen hebben in het Nieuwe Start-verdrag bepaald dat elk land maximaal 1550 kernkoppen mag hebben. Een verdere wapenwedloop tussen vooral China en de VS lijkt in het verschiet te liggen.

Ook Taiwan voert de aankoop, technologische vernieuwing en productie van wapensystemen op. Taipei verhoogde zijn defensiebudget onlangs met miljarden euro’s.

De minister van defensie liet het parlement weten meer langeafstandsraketten nodig te hebben om China tot diep in het binnenland te kunnen raken bij een aanval op Taiwan. Ook worden nieuwe militaire drones, luchtdoelraketten en fregatten aangeschaft.

Taiwan vreest dat China bij een aanval meteen alle communicatiesystemen en radars zal uitschakelen en wil die nu mobiel maken. De strategie van Taiwan is erop gericht om zich in te graven als China het eiland probeert te veroveren en dan met een spervuur van raketten Chinese manschappen en marineschepen te raken. Verdediging op deze manier is veel minder kostenintensief dan een aanval waarbij ook de verliezen veel groter zijn.