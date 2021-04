Biden verklaart tijdens eerste toespraak in het Congres: We zijn de wereld weer aan het leiden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag (lokale tijd) tijdens een toespraak in het Congres gezegd dat Amerika ‘weer in beweging is’. ‘We zijn weer aan het werk, weer aan het dromen, weer aan het ontdekken, weer de wereld aan het leiden. We hebben elkaar en de wereld laten zien: er bestaat geen opgeven in Amerika', aldus Biden.

‘Honderd dagen geleden stond het Amerikaanse huis in brand’, schetste Biden de situatie rond de machtswisseling met zijn voorganger Donald Trump. Het coronavirus greep om zich heen, de economie ging gebukt onder de coronapandemie en de bestorming van het Capitool deed de Amerikaanse democratie op zijn grondvesten daveren. Maar Amerika ‘krabbelt steeds overeind’, aldus de president.

Vicepresident Kamala Harris en leider van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zaten achter de president terwijl hij het Congres en het land toesprak.

Biden kondigde zoals verwacht 1800 miljard dollar (bijna 1500 miljard euro) te willen uittrekken voor een nieuw economisch steunpakket voor burgers. Het geld gaat onder meer naar onderwijs, kinderopvang en belastingverlagingen voor gezinnen. Volgens hem moet alles erop gericht zijn de economie opnieuw op te bouwen en de ongelijkheid in het land te bestrijden met ‘het grootste banenplan sinds de Tweede Wereldoorlog’.

‘Achtergelaten en vergeten’

Biden zei dat Amerikanen uit de arbeidersklasse te lang genegeerd zijn, en dat zijn plannen hen een kans geven. ‘Je voelt je achtergelaten en vergeten in een economie die snel verandert”, aldus de Democraat, voordat hij Amerikanen ‘goedbetaalde banen die niet kunnen worden uitbesteed’ beloofde. Om zijn plannen te financieren wil hij belastingverhogingen doorvoeren voor rijke Amerikanen en bedrijven. Ook is hij voorstander van een verhoging van het minimumloon, een maatregel die al meerdere keren in de Senaat is stukgelopen.

De president herhaalde tijdens de toespraak regelmatig zijn bijna dagelijkse mantra dat ‘Amerika terug is’. Zowel om te herstellen van de verwoestende effecten van de coronacrisis, als om de turbulentie van het Trump-tijdperk naar het verleden te verbannen.

Wat binnenlandse kwesties betreft, kwam Biden in zijn toespraak met een lange wensenlijst. Daarop staan onder meer politiehervormingen, pro-immigrantenhervormingen en wapenbeheersing. Dit zijn stuk voor stuk zeer gevoelige kwesties in de Amerikaanse politiek, die onder de Republikeinse Congresleden niet op applaus konden rekenen.

‘Acties hebben consequenties’

Als het op het buitenlands beleid aankomt, onderstreepte Biden de terugkeer van Washington naar internationale partnerschappen die onder Trump zijn beschadigd. Hij is niet op zoek naar conflicten met China of Rusland, aldus de president, maar de VS zal zich wel verzetten tegen ‘oneerlijke handelspraktijken’ en 'de diefstal van Amerikaanse technologieën en intellectueel eigendom’ als het op China aankomt. Over Rusland zei Biden dat hij geen ‘escalatie nastreeft', maar dat de Russische president Vladimir Poetin moet weten dat ‘acties consequenties hebben'.

De president stond ook stil bij de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan. ‘Na 20 jaar Amerikaanse moed en opoffering is het tijd onze troepen naar huis te brengen’. Biden heeft eerder deze maand de terugtrekking aangekondigd van alle Amerikaanse soldaten uit het land. Die operatie moet uiterlijk op 11 september, de twintigste verjaardag van de aanslagen in New York en Washington D.C., zijn afgerond.