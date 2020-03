Biden, vaster in het zadel na winst in Michigan, bedankt Sanders alvast

Andrew Yang, een van de Democratische kandidaten die de strijd opgaf en sindsdien commentator is bij nieuwszender CNN, gaf meteen na het bekend worden van de uitslag in Michigan zijn neutraliteit op. “Ik heb altijd gezegd dat ik de Democratische genomineerde zou steunen, wie het ook is. En het is duidelijk dat het Joe Biden wordt.”

Ook American Bridge, een van de grootste politieke actiecomités die de Democratische Partij steunen, gaat er nu vanuit dat de conventie in juli de ex-vicepresident zal nomineren. De organisatie heeft meteen ruim twee miljoen dollar op tafel gelegd om in de sleutelstaat Pennsylvania tv-advertenties uit te zenden waarin Biden wordt aangeprezen.

Er stonden dinsdagavond afgevaardigden naar de conventie op het spel uit zes staten. Daarvan was het in Idaho en North Dakota dinsdagavond nog niet duidelijk wie er gewonnen had, maar ze zijn hoe dan ook te klein om doorslaggevend te zijn. Mississippi en Missouri zijn belangrijker. Die won Biden, maar dat werd van tevoren al verwacht, omdat er veel Afro-Amerikaanse kiezers wonen, die overwegend op zijn hand zijn.

De hoop van Bernie Sanders was dat zijn linkse boodschap zo zou aanslaan in de twee grote staten Michigan en Washington, dat hij grotendeels de achterstand zou inlopen die hij op Super Tuesday, 3 maart, opdeed. Biden won die dag, waarop de Democraten in 14 staten stemden, verrassend. Zelfs in staten waar hij helemaal geen campagne had gevoerd, wist hij zijn concurrent te verslaan.

In Michigan werd de hoop van Sanders dinsdagavond de bodem ingeslagen. Terwijl nog maar een deel van de afgevaardigden van al die staten definitief was toegekend, keek hij al tegen een achterstand van rond de honderd aan. In Washington, aan de westkust, leken Biden en Sanders woensdagochtend praktisch gelijk te eindigen.

Dat belooft weinig goeds voor het vervolg van de campagne van Sanders. In de staten die nog moeten stemmen, is de samenstelling van de bevolking, naar afkomst en leeftijd, eerder gunstig voor Biden dan voor hem.

Veelzeggende reacties

De reacties van de twee concurrenten waren veelzeggend. Beiden hadden een toespraak willen geven in Cleveland, in Ohio, een van de grootste staten die nog moet stemmen, op 17 maart. Maar hun campagne-bijeenkomsten moesten worden geannuleerd vanwege zorgen over het coronavirus.

Sanders vloog daarop terug naar huis in Vermont, de staat waarvoor hij senator is, en liet niets meer van zich horen. Biden arrangeerde een bijeenkomst voor zijn eigen campagnemedewerkers in het National Constitution Center in Philadelphia, Pennsylvania, de staat waar hij zijn campagne aftrapte en waar op 28 april wordt gestemd.

Daar hield hij een rede die klonk alsof hij de genomineerde al was. Hij bedankte Bernie Sanders en zijn aanhangers ‘voor hun onvermoeibare passie’. En daarna ging het niet meer over de Democratische nominatie, maar over de keus waar de VS voor staan: “We hebben een gemeenschappelijk doel: Donald Trump verslaan. En verslaan zullen we hem, samen.”