Biden twijfelt niet aan terugtrekking uit Afghanistan, maar zijn critici spreken van een overgave

Het moment dat generaal-majoor Chris Donahue Afghanistan verliet – 30 augustus 2021, 23.59 lokale tijd – was het moment dat de VS afscheid namen van ‘een buitenlands beleid dat ons land de laatste twee decennia tot gids is geweest’, zei de Amerikaanse president Joe Biden gisteravond in een tv-toespraak. Volgens hem hebben de VS in die periode twee belangrijke fouten gemaakt en daarvan geleerd. “Onze missies moeten duidelijke, haalbare doelen hebben. En we moeten ons volledig blijven richten op het fundamentele nationale belang van de VS.”

Maar volgens zijn critici in het Congres was 30 augustus ‘overgave-dag’. “Nooit van mijn leven had ik gedacht dat Amerika een regering had die willens en wetens Amerikanen achter zou laten”, zei de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Hij hekelde de weigering van de Democratische voorzitter Nancy Pelosi om het Huis terug te roepen van reces. In dat geval hadden de Republikeinen moties willen indienen met daarin eisen aan de regering-Biden: een concreet plan om de naar schatting 250 Amerikanen in Afghanistan naar huis te halen; een lijst publiceren van alle wapens die na de Amerikaanse aftocht in handen van de Taliban zijn gevallen; afzien van erkenning van de Taliban en van elke vorm van steun aan het nieuwe regime.

Impeachment

De Freedom Caucus, een groep die de uiterste rechtervleugel vormt van de Republikeinse fractie, ging nog verder. Die eist het aftreden van president Biden, minister van defensie Lloyd Austin, en de hoogste militaire adviseur van de president, generaal Mark Milley. Doen ze dat niet, dan willen ze op impeachment aansturen. Om zo’n een afzettingsprocedure werkelijk te beginnen, komen de Republikeinen overigens een handvol stemmen tekort, en bovendien zou de VS dan een andere Democratische president krijgen, vice-president Kamala Harris. Volgens de Republikeinse afgevaardigde Lauren Boebert moet die echter ook afgezet worden, wegens plichtsverzuim. Harris had volgens haar allang het voortouw moeten nemen in het afzetten van Biden omdat hij geestelijk niet in staat zou zijn het presidentschap te vervullen.

Een van de Republikeinse afgevaardigden, Mike Bost, vader van een Afghanistan-veteraan, wees op een sterk gestegen hulpvraag onder veteranen in psychische nood. “Maar de veteranen moeten niet denken dat hun werk tevergeefs is geweest. Ze hebben twintig jaar lang dit land beschermd tegen terroristische aanslagen.”

Daaraan bestaat in de VS onderhand echter brede twijfel. In een enquête van het Pew instituut zei 69 procent van de Amerikanen dat de inzet in Afghanistan grotendeels een mislukking is. Opvallend genoeg is dat percentage praktisch gelijk voor Republikeins en Democratisch stemmende ondervraagden. Verschil is er wel over de vraag of de Amerikaanse militairen twintig jaar geleden terecht naar Afghanistan werden gestuurd – van de Republikeinen vindt 69 procent van wel, van de Democraten 54 procent van niet. Dat de VS nu weg zijn, vindt 54 procent van de Amerikanen een goede ontwikkeling – bij de Democraten is die meerderheid zelfs 70 procent, bij de Republikeinen vindt maar 34 procent dat.

Maar Biden twijfelt niet wat de juiste, hij noemde het zelfs de ‘wijze’, weg is: “Deze beslissing ging niet alleen over Afghanistan, deze ging over het ophouden met het verhaal dat je met grootscheepse militaire inzet andere landen totaal kunt veranderen.”

