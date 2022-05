Biden tekent historische wet voor militaire steun en strijd om Azovstal gaat door

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag een wet ondertekend die de levering van wapens aan Oekraïne en andere Oost-Europese staten moet vergemakkelijken. Biden sprak van “een belangrijk instrument om de Oekraïense regering en het volk te steunen in hun strijd om hun land en hun democratie te verdedigen tegen Vladimir Poetin”. De Oekraïense president Zelenski spreekt van een “historische stap”.

De Amerikaanse president mag tot 2023 militair materiaal uitlenen of leasen aan Oekraïne en andere staten in Oost-Europa die door de Russische aanvalsoorlog zijn getroffen. Een soortgelijke leen- en huurwet werd in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al aangenomen door het Amerikaanse Congres, waardoor Amerika snel op grote schaal wapens kon leveren aan de geallieerden in de strijd tegen de Nazi’s. Destijds profiteerde ook de Sovjet-Unie immens van deze steun.

The Guardian schrijft dat de Britse minister van Defensie Ben Wallace heeft militaire steun toegezegd aan landen die hun straaljagers aan Oekraïne willen doneren. Landen als Polen, Slowakije en Bulgarije bezitten MiG-29 straaljagers, een toestel waar Oekraïense piloten bekend mee zijn. Oekraïne heeft meerdere malen om straaljagers gevraagd en eerder leek er sprake van dat Polen bereid zou zijn deze te leveren. Destijds liep deze deal vast wegens bezwaren vanuit de VS maar sindsdien is de betrokkenheid van Navo-landen bij het conflict vergroot.

Gevechten bij Azovstal, aanval op Odessa

Nog steeds bevinden zich zo’n honderd burgers in de staalfabriek van Azovstal in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol. Dat meldt het regionale bestuur van de stad. Bovendien zijn volgens het bestuur ook nog steeds zo’n 100.000 burgers in Marioepol zelf aanwezig. De toestand in Marioepol is al tijden kritiek: de Oekraïense journalist Illia Ponomarenko meldt op Twitter dat de stad compleet verwoest is en overal de geur van dode lichamen hangt.

Bisschop Onufry van de Russische Orthodoxe Kerk in Moskou zou volgens The Kyiv Independent aan Poetin hebben geopperd om toe te staan dat ook de Oekraïense troepen uit de Azovstal-staalfabriek worden geëvacueerd. De fabriek is het laatste bolwerk van Oekraïens verzet tegen de Russen en pro-Russische rebellen, die in een bloedige strijd de rest van Marioepol al hebben veroverd. De Oekraïense troepen hebben zich echter diep ingegraven dankzij een omvangrijk netwerk van tunnels. Vannacht hebben Russische troepen de fabriek wederom bestormd. Bij eerdere aanvallen leden Russische troepen zware verliezen.

Door nieuwe raketaanvallen van het Russische leger op de Oekraïense havenstad Odessa is maandagavond laat zeker één dode gevallen, meldt de lokale militaire leiding. Vijf anderen raakten gewond. Er wordt nog verder gezocht naar slachtoffers onder het puin.