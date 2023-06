Biden struikelt, maar de Democraten hebben het niet over zijn leeftijd

Iedereen struikelt weleens, ook presidenten. Bijvoorbeeld Obama, toen hij in 2012 een podium beklom. Hij maakte een grapje, en kon verder. Maar nadat Joe Biden op donderdagavond naar de vloer was geduikeld, tijdens een diploma-uitreiking op een militaire academie, zullen veel Democraten in de VS toch een ongemakkelijk gevoel hebben gekregen.

Ook Biden maakte er naderhand een grapje over, en volgens zijn woordvoerders mankeerde hem niets. Zijn arts benadrukte nog eens dat Biden echt heel erg vitaal en gezond is. Maar ja, wat als hij net iets ongelukkiger terecht was gekomen, en iets had gebroken? Hoelang had hij dan wel niet moeten revalideren?

Minder gemor dan tijdens de vorige campagne

Biden is inmiddels 80, daarmee de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis, en maakte onlangs bekend dat hij in 2024 voor een tweede termijn wil gaan. Bij het einde van zo’n tweede termijn zou hij 86 zijn. Veel Amerikanen vragen zich af of dat niet te oud is om nog goed te kunnen functioneren. Republikeinen openlijk, Democraten dénken het vooral.

Binnen de Democratische partij is deze keer eigenlijk minder gemor over Bidens leeftijd dan bij de vorige campagne. Er staat nu eenmaal geen gedoodverfde opvolger klaar binnen de partij, dus het gevoel is: we hebben het er maar mee te doen. Het is sowieso ongebruikelijk dat een zittend president een zware strijd moet leveren in de voorverkiezingen, waar het over zijn leeftijd zou kunnen gaan.

Memes van de struikelpartij

Als zittend president heb je bovendien het voordeel dat je niet per se een enorm uitputtende campagne hoeft te voeren met veel bijeenkomsten overal in den lande. Vanwege je functie kom je toch wel op televisie. Toch vragen veel politieke beschouwers zich af of Biden nog wel de energie en scherpte heeft voor zo’n strijd.

Sowieso zullen de beelden van zijn struikelpartij door zijn tegenstanders gerecycled worden in memes en clipjes. Op sociale media circuleren nu al allerlei beelden, soms uit hun verband gerukt, van Biden die bij officiële gelegenheden verloren over podia strompelt en de weg kwijt lijkt. Bij onafhankelijke kiezers kunnen die de twijfels doen vergroten of hij niet echt te oud is.

Wat daarbij in Bidens voordeel werkt, is dat de meest waarschijnlijke Republikeinse tegenkandidaat oud-president Donald Trump lijkt, die met zijn 76 nauwelijks jonger is. Trump was gisteren dan ook opvallend mild, toen hij hoorde over Bidens struikelpartij: “Ik hoop dat hij zich niet bezeerd heeft”. Hij maakte een grapje over die keer dat hij als president opvallend stram een helling af liep, en er allerlei speculaties over zijn gezondheid volgden. Hij was gewoon voorzichtig geweest om niet te vallen, zei hij destijds al. “Je moet daar echt voor oppassen, dat wil je niet.”

