Biden staat in de startblokken om het coronavirus echt aan te pakken

Joe Biden is nog geen president, niet eens officieel verkozen, maar zijn meest dringende taak staat al levensgroot voor hem: een doortastende aanpak formuleren van de coronapandemie, die in de Verenigde Staten al meer dan 237.000 levens heeft geëist. Na het ‘laat maar waaien’ van president Donald Trump wil Biden straks zorgen dat de aantallen echt omlaag gaan.

“Een recordaantal Amerikanen heeft ons een mandaat gegeven om actie te ondernemen”, zei Biden vrijdagavond lokale tijd tijdens een toespraak in zijn woonplaats Wilmington. En als eerste onderwerp waarop actie ondernomen moet worden, nog voor klimaatverandering en de economie, noemde hij de coronapandemie.

Nieuwe records

Vrijdag noteerden de VS meer dan 132.700 nieuwe besmettingen, het zoveelste record op rij en ongeveer een kwart van alle nieuwe gevallen die die dag wereldwijd genoteerd werden. Opnieuw overleden er meer dan duizend Amerikanen aan de gevolgen van Covid-19, net als iedere dag sinds election day, afgelopen dinsdag. Vrijdag waren het er 1220, iets meer dan donderdag.

Veel staten noteerden records: zo stierven er in Kansas, Nebraska, South Dakota en Utah meer mensen op een dag dan ooit eerder tijdens deze pandemie. Op sommige plaatsen staat de gezondheidszorg onder zware druk, zoals in Texas. Daarom stuurt het ministerie van defensie medische teams naar de stad El Paso, waar de ziekenhuizen overvol zijn.

Biden heeft plannen klaarliggen om de crisis onder controle te krijgen. Zo wil hij meer lijn krijgen in de maatregelen die in de VS worden genomen, onder meer als het gaat om het dragen van mondkapjes. Maar daarvoor heeft hij wel de medewerking van de verschillende staten nodig en dus zal hij moeten overleggen met de gouverneurs die daar leiding geven.

Het probleem voor de man die naar verwachting op 20 januari 2021 in Washington het stokje overneemt van Trump, is dat hij nog geen officiële positie bekleedt. Hij kan ambtenaren niet consulteren, ministeries en agentschappen niet aan het werk zetten. Laat staat dat hij al wetten en regelgeving kan aanpassen. Daarvoor heeft hij straks, naast de gouverneurs van de staten, ook het Congres nodig.

Zeker in deze omstandigheden zou een soepele overgang van de zittende naar de nieuwe president gewenst zijn. Zij kunnen dan in overleg een aanpak van het virus opstellen. Maar het lijkt uitgesloten dat Trump daartoe bereid is, al was het maar omdat hij Bidens voorzichtigheid om besmettingen te voorkomen vaak belachelijk heeft gemaakt. Volgens Trump bleef de Democraat maar in zijn kelder zitten en hield hij campagnetoespraken voor weinig mensen, terwijl de president grote bijeenkomsten organiseerde.

Trumps achteloze houding in de pandemie heeft ook in eigen kring gevolgen. Hij is zelf al besmet geweest en zaterdagochtend werd bekend dat zijn stafchef Mark Meadows positief is getest op het coronavirus, volgens persbureau AP dat zich baseert op bronnen in het Witte Huis. Meadows staat in nauw contact met de president en diens medewerkers. Woensdag verscheen hij nog, zonder mondmasker, op een drukbezocht persmoment na de verkiezingen. Meadows zou zijn besmetting bewust geheim hebben gehouden voor de mensen met wie hij contact had.

Wellicht kan Biden, die zich volgens medewerkers serieus aan het voorbereiden is op zijn nieuwe taak, contact leggen met de man die veel Amerikanen vertrouwen als het om het virus gaat: Anthony Fauci, de dokter die een hoofdrol speelde in Trumps coronateam. Nadat Fauci zich kritisch heeft uitgelaten over de ideeën van de president, zoals het gebruik van UV-licht of bleekmiddel, is hij wat naar de achtergrond gedrongen. De kans lijkt groot dat de gerespecteerde arts straks terugkeert in het coronateam van de volgende president.

