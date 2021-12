Biden spreekt steun voor Oekraïne uit in digitaal onderonsje met Poetin

Het gesprek begon dinsdag nog met een vriendelijk ‘gegroet meneer de president’ van Poetins kant, gevolgd door een ‘goed u weer te zien’ van Biden. Daarna werd de toon tijdens het besloten gedeelte van de virtuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president en zijn Russische ambtgenoot ongetwijfeld ernstiger. De digitale tête-à-tête tussen de leiders in het Witte Huis en het Kremlin werd vorige week in allerijl ingelast om de spanningen rondom de recente Russische troepenopbouw langs de Oekraïense grens te sussen. Washington vreest dat de mobilisatie van tienduizenden manschappen een voorbode is van een aanstaande invasie van het buurland.

Van tevoren stond hoe dan ook wel min of meer vast wat Biden en Poetin tegen elkaar gingen zeggen. Zo maakten Bidens woordvoerders in aanloop naar het onderonsje al duidelijk dat Washington met de ‘zwaarste economische sancties tot nog toe’ zou komen, indien Rusland overgaat tot een offensief tegen Oekraïne.

De eventuele Amerikaanse strafmaatregelen zouden zich met name op het Russische bancaire systeem richten, waardoor het voor Russische banken een stuk ingewikkelder wordt om roebels om te wisselen in dollars of andere buitenlandse valuta. The New York Times meldde onder meer dat de optie op tafel ligt om Rusland uit het internationale SWIFT-systeem te zetten dat grensoverschrijdend betalingsverkeer tussen banken faciliteert.

Poetin wil garanties tegen Navo-uitbreiding

Op zijn beurt riep het Kremlin dinsdagmiddag geen doorbraken te verwachten. “Onze president is bereid om zijn zorgen aan zijn Amerikaanse collega over te brengen, te luisteren naar zijn zorgen en gepaste uitleg te geven”, zo liet Poetins woordvoerder Dmitri Peskov weten. Daar voegde hij aan toe dat “Rusland nooit van plan is geweest iemand aan te vallen”. De geruchten over een aanstaande Russische invasie deed het Kremlin tot dusver af als ‘hysterie’. Volgens Moskou reageert het met de mobilisatie juist op een Oekraïense troepenopbouw en provocaties vanuit de Navo.

Poetin was dan ook vooral uit op garanties vanuit Washington dat de Navo in de toekomst niet verder uitbreidt richting het oosten. Ook wil hij zwart op wit dat de informele samenwerking tussen de alliantie en Kiev – waaronder gezamenlijke militaire oefeningen en wapenleveranties – stopt. Het nachtmerriescenario van de Russische president is dat er ooit Navo-raketten pal aan de Russische grens komen te staan ‘met een vliegtijd van zeven tot tien minuten naar Moskou’, zoals hij het vorige week verwoordde. Garanties die het Witte Huis hoe dan ook weigert te geven, liet het eerder deze week weten.

Of het in de beslotenheid van de ruim twee uur durende videoconversatie evengoed op een welles-nietes-discussie uitdraaide, is de vraag. Het Witte Huis publiceerde na het gesprek enkel een korte verklaring waarin onder andere viel te lezen dat ‘Biden zijn steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne herhaalde’. Vanuit Moskou was het nog stiller; het Kremlin hield het bij een foto van Poetin achter zijn bureau tijdens de virtuele top.

