Biden roept Poetin op geen kernwapens in te zetten, gevolgen zouden ‘verstrekkend’ zijn

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin opgeroepen geen chemische of nucleaire wapens in te zetten in de oorlog in Oekraïne. “Doe het niet, doe het niet, doe het niet”, zei Biden. “Je zou het aangezicht van oorlog ingrijpender veranderen dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.”

Biden deed zijn uitspraken in een interview dat zondag werd uitgezonden op tv-zender CBS. Gevraagd wat de Verenigde Staten zouden doen als Poetin onconventionele wapens inzet, waarschuwde Biden dat dit ‘verstrekkende gevolgen’ zou hebben.

‘Nog meer een paria’

Volgens de Amerikaanse president worden de Russen dan “nog meer een paria in de wereld dan ze ooit zijn geweest. De reikwijdte van wat ze doen, zal bepalen wat de reactie zal zijn.”

Oekraïense troepen hebben de laatste weken een verrassend succesvol tegenoffensief uitgevoerd in het noordoosten van hun land, waar de Russische bezetters zich deels halsoverkop moesten terugtrekken. Deze militaire blamage heeft het diplomatieke isolement van Poetins bewind vergroot en heeft de binnenlandse druk op hem opgevoerd.

Na de smadelijke terugtrekking voerden de Russen luchtaanvallen uit op civiele infrastructuur in Oekraïne, waaronder energiecentrales en een stuwdam. En vrijdag dreigde Poetin om de aanvallen nog verder op te voeren.

Dit vergroot de zorgen in het Westen over de mogelijke Russische inzet van nucleaire wapens. Westerse inlichtingendiensten houden al maanden rekening met het risico dat Poetin, als zijn troepen worden overlopen of als hij zichzelf in het nauw gedreven voelt, zijn toevlucht zal nemen tot zogenoemde tactische kernwapens. De Russische leider zou hiermee dan het moreel van de Oekraïense regering en bevolking willen breken.

Verwoestender dan de kernbommen in WO II

Tactische kernwapens hebben een relatief beperkte kracht en zijn bedoeld voor het slagveld, bijvoorbeeld om op betrekkelijk korte afstand een concentratie van troepen of tanks uit te schakelen. Strategische kernwapens zijn doorgaans krachtiger en zijn bedoeld om met met ballistische raketten of bommenwerpers af te werpen op doelen verder weg. Maar veel moderne tactische kernwapens zijn verwoestender dan de atoombommen die Amerika in de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en Nagasaki wierpen.

Intussen groeiden de laatste dagen in de door Oekraïne bevrijde gebieden de bewijzen dat de Russen daar mensen hebben gemarteld en geëxecuteerd. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn in het heroverde gebied minstens tien martelplekken ontdekt. “Foltering was een wijdverbreide praktijk in het bezette gebied”, aldus Zelenski zaterdagavond in videotoespraak.

De president noemde de Russische invasietroepen ‘fascisten’ en vergeleek hun gedrag met dat van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Zelenski moeten de Russen, net als de nazi's destijds, verantwoordelijk worden gehouden voor hun wandaden. “We zullen de identiteit vaststellen van allen die mensen hebben gemarteld en misbruikt, die deze gruweldaden van Rusland naar Oekraïens grondgebied hebben gebracht.”

