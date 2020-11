Biden roept op tot eenheid en pakt de sloophamer voor Trumps beleid

Joe Biden deed zijn tegenstanders een handreiking, maar liet er ook geen misverstand over bestaan dat Amerika een heel andere koers gaat varen.

Een overwinningstoespraak waarin aanstaand president Joe Biden de twee politieke kampen opriep tot samenwerking werd beantwoord met een nieuwe serie woedende tweets van president Donald Trump over vermeende stemfraude.

De leiders van de Republikeinen in het Congres hielden zich nog stil over het veroveren van het presidentschap door Biden. Dat werd zaterdag beklonken, toen de grote Amerikaanse media oordeelden dat de staat Pennsylvania hem niet meer kon ontgaan, en hij daarmee meer dan 270 stemmen had in het college dat de president aanwijst.

Een prominente Republikein die wel de telefoon pakte was voormalig president George W. Bush. Hij belde Biden op en feliciteerde hem. “Ik dankte hem voor de patriottische boodschap die hij gisternacht bracht”, liet Bush zondag weten. “Ik belde ook met Kamala Harris om haar geluk te wensen met haar historische verkiezing tot het vice-presidentschap. Hoewel we onze politieke meningsverschillen hebben, ken ik Joe Biden als een goed man, die deze kans om het land te leiden en bijeen te brengen eerlijk gewonnen heeft.”

In zijn toespraak benadrukte Biden dat hij een president wil zijn voor alle Amerikanen: “We zijn geen vijanden”. Voor de teleurgestelde aanhangers van president Trump toonde hij begrip: “Ik heb zelf een aantal verkiezingen verloren. Maar laten we elkaar nu een kans geven. Het is tijd om de harde woorden opzij te zetten, de temperatuur te verlagen, elkaar weer te zien, weer naar elkaar te luisteren.”

De aanstaande vice-president, Kamala Harris, prees in haar eigen toespraak Biden aan bij Amerikanen van elke politieke overtuiging. Waarbij ze ook niet voorbij ging aan het historische karakter van haar eigen verkiezing: “Wat zegt het veel over Joe’s karakter dat hij de moed had een van de meest geduchte barrières te doorbreken die er in ons land bestaan, en een vrouw te kiezen als zijn vice-president.”

Democraten zaterdagavond op Times Square in New York, nadat bekend werd dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Beeld REUTERS

Harde kritiek op Trump lieten Harris en Biden geen van beiden horen, maar ze lieten ook niet de kans lopen om het contrast aan te geven tussen het gaande en de komende team.

Harris: “Jullie kozen Joe Biden als de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika. Joe is iemand die geneest. Die verenigt. Met ervaring en een vaste hand.”

Biden: “Amerikanen hebben een beroep op ons gedaan de kracht in te zetten van fatsoen en de kracht van eerlijkheid. De kracht in te zetten van de wetenschap en de kracht van de hoop in de grote worstelingen van onze tijd.”

Dat zijn volgens hem het verslaan van het coronavirus, het weer laten opleven van de economie, het veiligstellen van de gezondheidszorg, het uitroeien van racisme en het redden van het klimaat.

Op die gebieden krijgen de Republikeinen, alle mooie woorden ten spijt, voorlopig geen inspraak. Kort voor Biden zijn rede hield, werd bekend dat hij van plan is direct na zijn aantreden op 20 januari een aantal speerpunten van het beleid van Trump teniet te doen. De VS zullen opnieuw toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs en weer meedoen in de Wereldgezondheidsorganisatie. Er gaat een streep door de reisbeperkingen uit ‘gevaarlijk’ geachte landen, waaronder veel landen waar voornamelijk moslims wonen. En buitenlanders zonder papieren die als kind met hun ouders naar de VS kwamen, kunnen zich weer aanmelden voor het ‘Dreamers’ programma, dat hen voorlopig beschermt tegen uitzetting.

Op de dag dat hij wordt beëdigd wil Biden ook zijn plan voor de aanpak van de coronapandemie startklaar hebben. Vandaag al presenteert hij de leden van een team dat zo’n plan moet maken.