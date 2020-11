Biden presenteert zijn coronateam en een plan om de pandemie tegen te gaan

Op de dag dat het totaal aantal met het coronavirus besmette Amerikanen de tien miljoen passeerde, presenteerde Joe Biden zijn coronateam. De verkozen president heeft een groep samengesteld met artsen, wetenschappers en ook een klokkenluider.

Die laatste is Rick Bright, die eerder door president Donald Trump werd ontslagen, volgens Bright omdat hij kritiek had op de gebrekkige voorbereiding van Trump en zijn mensen op de pandemie. Het tekent het verschil in aanpak tussen de komende en de gaande president. Dat bleek ook uit Bidens oproep aan alle Amerikanen om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes.

“We kunnen tienduizenden levens redden als iedereen gewoon een paar maanden lang een masker draagt”, aldus Biden. “Geen Democratische of Republikeinse levens, maar Amerikaanse levens. Ik smeek u, draag een masker. Doe het voor uzelf, voor uw buren. Een masker is geen politiek statement.”

Trump heeft het dragen van mondkapjes vaak belachelijk gemaakt en het nut ervan in twijfel getrokken. Bij bijeenkomsten die hij recent organiseerde droegen veel aanwezigen ze ook niet.

Amerikanen grapten: waar zijn Bidens familieleden?

Bidens overlegde per videoverbinding met zijn coronateam van dertien mensen. Dat staat onder leiding van een drietal: Vivek Murthy, het voormalig hoofd van de Amerikaanse gezondheidszorg, David Kessler, ex-chef van de voedsel- en warenautoriteit FDA en Marcella Nunez-Smith, een expert in gezondheidszorg en gelijkheid aan de Yale-universiteit.

Op sociale media maakten veel Amerikanen grappen over het ontbreken van familieleden van de aanstaande president in het team. Trump vertrouwde veel verantwoordelijke taken toe aan zijn kinderen en schoonzoon.

Over een ding zijn Trump en Biden het wel eens: ze zijn beiden enthousiast vanwege de aankondiging van farmaceut Pfizer dat het nieuwe coronavaccin in 90 procent van de gevallen werkzaam is. Trump reageerde met een juichende tweet, Biden waarschuwde dat het nog wel maanden kan duren voor veel Amerikanen gevaccineerd zijn. In de tussentijd wil hij dat ze mondkapjes dragen en afstand houden. Als het vaccin beschikbaar is, wil Biden het gratis aanbieden aan alle Amerikanen.

De coronapandemie heeft meer dan 237.000 Amerikanen het leven gekost. In veel staten liggen de ziekenhuizen nu weer vol patiënten. Critici menen dat de regering van Trump te weinig heeft gedaan om de verspreiding van het virus te stoppen.

