Biden presenteert groot infrastructuurplan, maar hem wacht flinke strijd over belastingverhoging

Als er één ding is waar Amerikanen het over eens zijn, dan is het wel over de vaststelling dat de wegen en bruggen in hun land toe zijn aan een grote opknapbeurt. Niet voor niets voerden zowel Donald Trump als Joe Biden campagne op de belofte om de erbarmelijke staat van de Amerikaanse infrastructuur te verbeteren.

Maar als er één ding is waar Amerikanen met een politiek ambt het maar nooit over eens kunnen worden, dan is het wel hoe je zo’n grote opknapbeurt betaalt. Niet voor niets liepen de plannen van Trump, en voor hem die van Obama, vast op verdeeldheid in het Congres.

De komende tijd gaat Joe Biden een nieuwe poging doen. Woensdagavond in Pittsburgh presenteerde hij zijn wetsvoorstel. De keuze voor die locatie was niet toevallig: Pittsburgh is een oude staalstad, waarvan de inwoners in Amerika het cliché van ruwe, maar goudeerlijke arbeiders belichamen. Trump gebruikte Pittsburgh eerder als symbolisch decor voor zijn opzegging van het klimaatverdrag van Parijs. Biden gebruikt Pittsburgh nu om te benadrukken dat het achterstallig onderhoud juist voor het vervallen Amerikaanse heartland hoognodig is en aan gewone Amerikanen ten goede zal komen.

Twee biljoen dollar

Biden wil in de komende acht jaar twee biljoen dollar investeren in onderhoud van wegen, kanalen en bruggen, maar ook in het aanleggen van breedbandinternet op het platteland. Ook wil Biden de wet gebruiken om wat van zijn groene prioriteiten te verwezenlijken, zoals de aanleg van fietspaden en het overstappen naar elektrisch rijden.

De angel voor Republikeinen zit hem niet alleen in zulke groene plannen, al zijn ze daar ook geen fan van. Het gaat vooral om de vraag: hoe gaan we al die plannen betalen? Daarvoor wil Biden onder andere de vennootschapsbelasting voor bedrijven weer verhogen, die Trump een paar jaar geleden juist verlaagd had. Gewone gezinnen zullen er niets van merken, belooft de president, maar bij het woord ‘belastingverhoging’ verdwijnt menig Republikeinse hak automatisch in het zand.

Dat zal het moeilijk maken voor de president om de 60 benodigde stemmen in de Senaat te halen. En dus zal de vraag zich aandienen of Democratische senatoren opnieuw de truc van stal halen die ze gebruikten om Bidens covid-steunpakket zonder Republikeinse steun door het Congres te loodsen: voor sommige begrotingswetten volstaat een gewone meerderheid en je zou dit plan daaronder kunnen scharen.

Dat vereist wel dat alle Democraten in het Congres een gesloten front vormen. Waar de meeste Republikeinen de plannen veel te duur vinden, vinden sommige Democraten echter dat het wel een beetje scheutiger had gekund. “Komt niet eens in de buurt”, zette de linkse afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez de komende discussie in de Democratische gelederen vast op scherp. “Moet veel groter zijn.”

