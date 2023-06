Biden neemt een dubbele gok door te hameren op de belofte van ‘Bidenomics’

President Biden dekte zich eerst in: hij had de term ‘Bidenomics’ heus niet zelf bedacht, dat waren de journalisten van The Wall Street Journal geweest. Maar ach, als ze het dan zo graag zo wilden noemen, dan had hij er geen bezwaar tegen om dat woord ook te gebruiken.

De gretigheid en frequentie waarmee hij dat vervolgens deed, en de grote aanplakbiljetten waarop het woord stond afgebeeld, maakten vervolgens duidelijk dat Biden juist heel graag bekend wil staan als de man die Amerika met Bidenomics weer op het juiste economische pad kreeg. In een grote speech in Chicago ontvouwde hij woensdag zijn economische visie, en gaf hij gelijk een soort aftrap voor de verkiezingscampagne, die hem eind volgend jaar een herverkiezing moet opleveren.

Geen doorsijpeleconomie

Biden zegt dat het tijd is dat Amerika afrekent met de trickledowneconomie: het idee dat als je de lasten maar verlaagt, je ondernemerschap stimuleert, en dat de economische groei aan de top uiteindelijk doorsijpelt naar beneden. In de praktijk heeft dat er volgens Biden toe geleid dat de ongelijkheid is toegenomen, dat miljardairs tegenwoordig lagere belastingtarieven betalen dan leraren, en dat veel banen naar lagelonenlanden zijn verplaatst. “Ik ben het wachten op dat doorsijpelen beu”, verklaarde de president.

Wat hij ertegenover zet is een Amerika waarin iedereen belasting betaalt, dat weer publieke investeringen doet in onderzoek, onderwijs, technologie en infrastructuur, en dat ervoor zorgt dat goed betaalde banen voor iedereen beschikbaar zijn. Of ze nu een hogere opleiding hebben genoten of niet, en of ze nu in het Mid­den-Wes­ten wonen of in een grote stad aan de kust. “Ik geloof dat iedere Amerikaan die hard wil werken zou moeten kunnen zeggen waar ze zijn opgegroeid, en moet kunnen blijven waar ze zijn opgegroeid. Dat is Bidenomics.”

Volgens hem zijn de eerste tekenen van herstel al te zien. Zo zijn er onder zijn leiding in twee jaar ruim 13 miljoen banen bijgekomen, een absoluut record – waarbij tegenstanders aantekenen dat dat grotendeels verklaard wordt door het terugveren van de economie na het pandemische rampjaar 2020.

Dubbele gok

Door zo nadrukkelijk de credits voor de staat van de economie te claimen, neemt Biden een dubbele gok. Ten eerste duurt het nog anderhalf jaar tot de verkiezingen. Als er tot die tijd economische rampspoed ontstaat, zal hij daar allicht ook harder op worden afgerekend.

Ten tweede is het een onderwerp waar de burgers Biden op dit moment juist absoluut niet op vertrouwen. Net na zijn aantreden zei in een peiling van persbureau AP 60 procent van de Amerikanen vertrouwen te hebben in zijn economische visie. Nu is dat nog maar 33 procent. Dat komt vooral door de hoge inflatie, die de prijzen voor benzine en boodschappen de afgelopen twee jaar flink opstuwde. Als hij nu veel over de economie gaat praten, is het de vraag of dat goed is voor zijn herkiesbaarheid.

Aan de andere kant, in opiniepeilingen zijn de individuele economische beleidskeuzes van Biden vaak wel populair. De strategen van Biden hopen dat zijn naam met dit offensief meer met die populaire keuzes geassocieerd raakt, en minder met de ‘Bidenflatie’, zoals Republikeinen dat smalend noemen.

Biden zelf verwacht niets minder dan dat zijn Bidenomics de sleutel is tot het einde van zulke polarisatie. “Het gaat de verdeeldheid in dit land verminderen, door ons weer samen te brengen.”

