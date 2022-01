Biden nagelt ‘verslagen vorige president’ aan de schandpaal

Wat zal Donald Trump donderdag zijn Twitter-account gemist hebben. Als aftrap van de herdenking van de bestorming van het Capitool, op 6 januari vorig jaar, nagelde president Joe Biden hem tijdens een tv-toespraak in het Capitool genadeloos aan de schandpaal.

“Hij heeft gedaan wat geen president in de Amerikaanse geschiedenis ooit heeft gedaan: hij weigerde het resultaat van een verkiezing en de wil van het Amerikaanse volk te aanvaarden”, zei Biden, die tot dan toe zo min mogelijk over zijn voorganger praatte.

Opgehitst tot de aanval

Op 6 januari was volgens hem het plichtsverzuim overduidelijk: “We zagen het met eigen ogen. Relschoppers probeerden tot deze zalen door te dringen, bedreigden het leven van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, richtten letterlijk een galg op om de vice-president van de VS op te hangen. Maar wat zagen we niet? We zagen de voormalige president niet, die kort tevoren de menigte had opgehitst tot de aanval – hij zat in de eetzaal net buiten het Oval Office in het Witte Huis, bekeek het allemaal op de televisie en deed urenlang niets.”

In zijn toespraak verwees Biden keer op keer naar de ‘vorige president’, of de ‘verslagen president’, zonder zijn naam te noemen. Hij verweet hem leugens te verspreiden over de eerlijkheid van de verkiezingsuitslag en de intenties van de bestormers van het Capitool.

Op zijn beurt reageerde Trump met een verklaring waarin hij de president niet eens zijn titel gunde: “Biden, die ons land de vernieling in helpt met krankzinnig beleid op het gebied van open grenzen, corrupte verkiezingen, rampzalig energiebeleid, ongrondwettige (vaccinatie-) verplichtingen en rampzalige sluiting van scholen, gebruikte vandaag mijn naam om nog meer verdeeldheid te zaaien in Amerika.”

De Amerikaanse president Joe Biden houdt een toespraak vanuit het Capitool in Washington, D.C. Beeld AP

Golf ongunstige publiciteit

Trump was oorspronkelijk van plan ‘s middags een persconferentie te geven, op het tijdstip dat op de trappen van het Capitool, waar een jaar geleden bloed vloeide en doden vielen, een gebedsdienst werd gehouden. Maar zijn medewerkers, die vreesden voor een golf ongunstige publiciteit, brachten hem van het idee af.

Elders in Washington, bij de gevangenis, zou er wel een demonstratie zijn van medestanders van Trump, om de daar opgesloten ‘Patriotten van 6 januari’ te steunen.

Na de speech van Biden werd ook in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat stilgestaan bij de gebeurtenissen. Maar daar waren voornamelijk Democraten bij betrokken. In een tweet noemde de Republikeinse senator Lindsey Graham de woorden van Biden ‘een onbeschaamde politisering van 6 januari’.

Betere leiders

Tijdens een toespraak in het Huis van Afgevaardigden van voorzitter Nancy Pelosi was de Republikeinse fractie, die bijna de helft van het Huis uitmaakt, vrijwel afwezig. Alleen Liz Cheney kwam. Zij is een van de tien Republikeinse afgevaardigden die naar aanleiding van ‘6 januari’ voor de impeachment van Trump stemde, en is tegen de zin van haar fractie lid van de commissie die de gebeurtenissen onderzoekt.

Cheney werd vergezeld door haar vader, acht jaar lang vice-president onder George W. Bush. “Ik ben diep teleurgesteld”, zei Dick Cheney na afloop, “dat we in de Republikeinse partij geen betere leiders hebben om de Grondwet in ere te herstellen.”

