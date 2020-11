Biden kruipt naar de overwinning: zal Trump een nederlaag toegeven?

Amerika wacht gespannen af of Joe Biden in een tv-toespraak zijn overwinning in de presidents­verkiezing al zou opeisen. Van het toegeven van een nederlaag door ­Donald Trump leek in ieder geval geen sprake. Evengoed lijken de VS op het punt de weg in te slaan naar een nieuwe regering van Democraten.

De media sorteerden er al op voor. Op nieuwszender CNN werd vast stilgestaan bij het historische karakter van een Biden-overwinning. Hij haalde bij een recordopkomst (160 miljoen kiezers) meer dan de helft van de stemmen (50,5 procent), wat in het verleden niet elke wettig gekozen president gegeven was, en deed dat ­samen met Kamala Harris, de eerste vrouwelijke, en zwarte, vice-president.

Biden had van de vijf staten waar nog werd geteld, een krappe voorsprong in vier ervan. De verschillen waren klein; de grote tv-zenders en kranten zijn nog niet zo ver om Biden in een van die staten als de zekere overwinnaar te wijzen – op Arizona na. Maar dat leek een kwestie van tijd.

Als Biden inderdaad Arizona, Nevada, Georgia en Pennsylvania zou winnen, dan wordt hij president met 306 van de 538 stemmen in het kiescollege dat de president aanwijst, evenveel als Trump in 2016.

Beeld Louman & Friso

Kopieën van biljetten

Bij tv-zender Fox News, dat de conservatieve kijkersmarkt bedient, werd de journalisten van hogerhand verboden om Biden ‘de gekozen president’ te noemen, ook na het moment dat Fox News zelf hem tot winnaar van de presidentsverkiezing zou hebben uitgeroepen. Het argument was dat Trump volgens hemzelf zijn aanvankelijke voorsprong in veel staten is kwijtgeraakt door fraude. Hij noemde voorbeelden die door feitencheckers in de media onmiddellijk als fabels werden afgedaan: “In Michigan maakten stemmentellers kopieën van ­biljetten, maar toen onze waarnemers daar bezwaar tegen probeerden te maken, sprongen die tellers ervoor om hun zicht te blokkeren. Ze konden niets zien en het werd een beetje ­gevaarlijk.”

Trump heeft in diverse staten her­telling aangevraagd en wil een aantal uitslagen bij de rechter aan­vechten.

Ontbrekende handtekening

In hoeverre die rechtszaken Trump kunnen helpen, als hij ze al wint, hangt af van de stemverhouding. In Pennsylvania en Georgia wil hij ­bijvoorbeeld dat de staat geen poststemmen meetelt die enkele dagen na de verkiezingsdag, 3 november, nog binnenkomen. Hij wil ook niet dat kiezers de kans krijgen om fouten in hun poststemmen, zoals een ont­brekende handtekening, alsnog te herstellen. Allemaal dingen die in die staten onder bepaalde voorwaarden binnen de kieswet vallen, of door rechters zijn goedgekeurd. Het ongeldig verklaren van die stemmen zou in het nadeel van Biden zijn, omdat vooral Democraten vaak per brief hebben gestemd. Doorslaggevend zou dat echter alleen kunnen zijn als de voorsprong in die staten heel klein bleef.

Herverkiezingskas

Trump kreeg na zijn toespraak donderdagavond bijval van een aantal prominente Republikeinen. Hun fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, riep Amerikanen op om alle onregelmatigheden die ze hadden gezien, te rapporteren: “President Trump heeft ­deze verkiezing gewonnen. Hou je niet stil, we kunnen niet toestaan dat dit voor onze ogen gebeurt.” Senator Lindsey Graham kondigde in een ­interview met Fox News aan dat hij een half miljoen dollar uit zijn herverkiezingskas, die hij na zijn eigen succes bij de verkiezingen in South Carolina dinsdag niet meer nodig heeft, ­beschikbaar stelt om advocaten voor Trump in te huren.

Er waren vandaag opnieuw ­demonstraties voor telkantoren, ­onder meer in Detroit in de staat ­Michigan, waar aanhangers van Trump ‘stop het stelen’ scandeerden. In het congrescentrum in Philadelphia in de staat Pennsylvania, waar de laatste stemmen werden geteld, arresteerde de politie na een tip twee ­gewapende mannen, die uit Virginia waren gekomen. Op hun auto zaten stickers die verwezen naar de complottheorie QAnon, volgens welke de Democraten een organisatie van ­pedofielen zijn.