Biden is de president-elect, maar Trump wil niet wijken

Vier dagen na het sluiten van de stembussen, terwijl de laatste stemmen nog geteld werden, hakten de Amerikaanse media de knoop door. Even voor half elf ‘s ochtends riepen ze hem uit tot winnaar, dankzij een niet meer in te lopen voorsprong in Pennsylvania, waardoor Biden op in totaal 284 kiesmannen kwam in het kiescollege dat de president aanwijst. Dat waren er 14 meer dan hij nodig had.

Als een van de laatste ging ook de huiszender van conservatief Amerika, Fox News, om en gaf hem meteen de 6 kiesmannen van Nevada erbij. En de presentatoren van die zender hielden zich niet aan de uitgelekte oekaze van de directie om een slag om de arm te houden. Ze gaven hem net als andere media de respectvolle aanduiding ‘president-elect’, de verkozen president.

Trump geeft zich nog niet gewonnen

Maar hoewel politiek gesproken normaal doorslaggevend, is het oordeel van de ‘beslissingsteams’ van de media formeel alleen maar een mening. Donald Trump gaf zich nog niet gewonnen. Hij wil de komende weken met rechtszaken voorkomen dat de officiële uitslagen zoals de staten die de komende weken zullen vaststellen, in zijn nadeel uitvallen.

Trump gaf een verklaring uit waarin hij de media ervan beschuldigde, Biden te helpen terwijl hij zich ‘overhaast voordoet als de winnaar’. “Joe Biden is niet gecertificeerd als winnaar van enige staat, laat staan een van de zwaar bevochten staten, waar er nog wettelijk verplichte hertellingen aan komen, of staten waar onze campagne geldige en legitieme juridische bezwaren heeft ingediend.” Trump noemde het ‘schokkend’ dat de Biden-campagne ‘stemmen wil laten meetellen die frauduleus zijn, vervalst of uitgebracht door mensen die niet mochten stemmen of overleden zijn’. Bij rechtszaken tot nu toe hebben de advocaten van Trump echter nog weinig succes geboekt, onder andere omdat ze geen concrete bewijzen op tafel konden leggen.

Voor Biden was het moment echter gekomen om de overwinning op te eisen. “Ik voel me vereerd en nederig door het vertrouwen dat het Amerikaanse volk in mij en de verkozen vice-president Harris stelt”, liet hij in een verklaring weten. “Nu de campagne voorbij is, is het tijd om de woede en de harde woorden achter ons te laten en als land weer samen te komen.”

‘Het volk heeft gesproken’

Verwacht wordt dat Biden om 02:00 uur Nederlandse tijd een toespraak zal houden waarin hij zijn verkiezing aanvaardt. Vrijdagavond hield hij van die rede al een soort generale repetitie. Hij had gehoopt op dat moment zijn overwinning op te eisen, en het tijdstip zelfs met ruim een uur verschoven om de media meer tijd te geven hun conclusies te trekken over Pennsylvania en de andere nog betwiste staten. Maar dat gebeurde toen nog niet.

Na een optimistisch overzicht van de stand van de telling in diverse staten, concludeerde Biden toen alvast wel dat ‘het met het uur duidelijker wordt dat een record aantal Amerikanen van alle rassen, levensovertuigingen en religies hebben gekozen voor verandering in plaats van meer van hetzelfde. Ze hebben ons een mandaat gegeven voor actie op het gebied van Covid, de economie, het klimaat, diepgeworteld racisme. Ze maakten duidelijk dat ze willen dat het land samenkomt, niet verder gaat met splijten. Het volk heeft gesproken, meer dan 74 miljoen Amerikanen, en ze hebben zich luid uitgesproken voor onze twee kandidaten. Maar terwijl we wachten op de definitieve uitslag, wil ik dat de mensen weten dat we niet wachten om het werk te doen en het proces te beginnen.’

Echte macht krijgt Biden echter pas op 20 januari, als hij klokslag twaalf uur de eed aflegt. Tot die tijd heeft Donald Trump, of hij nu zijn verlies erkent of niet, de dagelijkse leiding van een land waarvan iets meer dan vijftig procent van de kiezers hem heeft ontslagen, maar iets minder dan de helft hem met spijt ziet gaan.