Biden houdt voet bij stuk: Amerikaanse militairen dinsdag weg, er zullen mensen achterblijven

De Nederlandse premier Mark Rutte belde dinsdagochtend nog met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij wilde één ding zeggen: als je straks Biden spreekt, vraag hem dan zijn troepen langer op het vliegveld te laten. We halen het misschien niet.

Merkel verzekerde hem dat ze dat zeker zou vragen, want ook de Duitsers vrezen dat er te weinig tijd is om alle onderdanen en hun Afghaanse personeel uit Kaboel te halen.

Maar Biden hield voet bij stuk. Hij trekt zijn troepen binnen de komende week volledig terug, want langer kan hij niet instaan voor hun veiligheid. Het risico op aanslagen groeit dagelijks.

Panisch komen en gaan

De deadline van 31 augustus maakt dat het op het Afghaanse vliegveld inmiddels een panisch komen en gaan is van evacuatievluchten. Iedere 45 minuten vertrekt er een toestel. In de 24 uur van maandag op dinsdag wisten zo meer dan 20.000 mensen het land te verlaten. De hoop is dat in dit tempo toch velen in veiligheid kunnen komen.

Maar niet iedereen is in staat geweest om het vliegveld te bereiken, en de mogelijkheden worden steeds verder beperkt. Terwijl de leiders van de zeven grootste economieën elkaar dinsdagmiddag daarover via een videoverbinding belden, gaven de Taliban een persconferentie. Daar zeiden ze luid en duidelijk dat een verlengd Amerikaans verblijf wat hen betreft niet mogelijk is. Ook zeiden ze dat ze wilden dat het massale vertrek van hoogopgeleide Afghanen stopt.

Naar dat laatste gaat de westerse wereld niet luisteren. Die wil, zo legde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen uit, vooral proberen om vrouwen en meisjes het land uit te krijgen die daar ernstig gevaar lopen. Ze noemde rechters, leraressen, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Von der Leyen is dat een afgebakende groep waarvoor het westen zich verantwoordelijk moet voelen en die het land uit moet kunnen komen.

Ze roemde uitgebreid het voorstel van het Verenigd Koninkrijk om 20.000 mensen op te nemen en dat van Canada, die een vergelijkbaar aantal zegt te kunnen herbergen. Ook de VS zal vluchtelingen opnemen.

Stil

Binnen de EU echter blijven de landen opvallend stil over de opname van vluchtelingen. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zei namens de lidstaten dat de nadruk vooral ligt op het beschermen van de Europese grenzen.

De EU hoopt dat naburige landen, zoals Iran en Pakistan, bereid zullen zijn nog meer Afghaanse vluchtelingen op te nemen dan ze al binnen hun landsgrenzen hebben. De EU wil ze daar financieel graag bij helpen en heeft voor dit jaar alleen al 200 miljoen vrijgemaakt.

De Taliban intussen kunnen voorlopig fluiten naar het Europese ontwikkelingsgeld dat het land was beloofd. Afghanistan kan pas weer aanspraak maken op de beloofde miljard euro in zeven jaar tijd, als het land aan harde voorwaarden voldoet. Die gaan vooral over mensenrechten en de rechten van vrouwen en meisjes.

Door aan hulpgeld voorwaarden te verbinden, hoopt de internationale gemeenschap ook af te dwingen dat er veilige doortocht mogelijk blijft voor mensen die het land nog moeten verlaten. “We hebben nog wel iets aan onderhandelingsmogelijkheden”, zei Von der Leyen op een persconferentie na de G7-bijeenkomst. “Het is een arm land, er heerst droogte en er is covid.”

Erkenning van de Taliban door het Westen is voorlopig niet aan de orde. Contacten met de strijdgroep zijn ‘puur operationeel’ en betekenen op geen enkele manier dat de internationale gemeenschap de machtsgreep accepteert.

Lees ook:

In Kandahar vrezen ze voor het onderwijs. ‘Desnoods ga ik de meisjes zelf thuis lesgeven’

Zullen de Taliban onderwijs blijven toestaan voor jongens en meisjes? Op het platteland van Afghanistan tonen lokale onderwijzers zich strijdbaar.