Biden haalt zich de woede van Turkije op de hals door de Armeense genocide te erkennen

De Amerikaanse president Biden had zaterdag het g-woord nog nauwelijks laten vallen of de Turkse minister van buitenlandse zaken Mevlüt Çavuşoğlu twitterde zijn boosheid van zich af. Turkije verwerpt Bidens erkenning van de gebeurtenissen van 1915 als genocide, schreef hij. “Zijn verklaring is alleen maar op populisme gebaseerd.”

Cavusoglu had zijn tweet misschien zelfs al klaar staan. De Amerikaanse president kondigde vrijdag namelijk al telefonisch zijn voornemen aan de Turkse president Erdogan aan.

En het zal hem ook niet verwonderd hebben dat Biden daarvoor de dag uitkoos waarop elk jaar de massamoord op zo’n 800.000 tot 1,5 miljoen Armeniërs wordt herdacht. “Elk jaar op deze dag herdenken we hen die in de Ottomaanse tijd omkwamen tijdens de Armeense genocide en nemen we ons voor herhaling van zo’n gruweldaad te voorkomen”, verklaarde de president. Waarmee de massamoord uit 1915 door het Witte Huis nu officieel het etiket ‘genocide’ krijgt opgeplakt.

Het debat zou gevoerd moeten worden door historici, was de reactie van president Erdogan. “Niemand heeft er baat bij als het debat wordt gepolitiseerd door derde partijen en een instrument wordt van inmenging in ons land.”

Het is nog onduidelijk of Turkije naast boze woorden andere consequenties aan de genocide-erkenning verbindt. Net als toen het Huis van Afgevaardigden in 2019 een resolutie aannam waarin de massamoord als genocide werd erkend riep Erdogan ook nu de Amerikaanse ambassadeur op het matje. De ambassade heeft voorzorgsmaatregelen getroffen en houdt maandag en dinsdag de deuren gesloten uit angst voor protesten.

Diplomatieke en economische schade

Ankara reageert niet altijd zo snel als ergens op de wereld de massamoord op de Armeniërs als genocide wordt erkend. De Verenigde Staten zijn namelijk zeker niet het enige land dat zich over de kwestie heeft gebogen. Vooral in 2015, precies een eeuw na de start van de volkerenmoord, laaide de discussie op verschillende plekken in de wereld op. Zo sprak de paus toen van ‘genocide’ en ook de toenmalige Duitse president Gauck deed dat destijds bij een herdenkingsdienst.

Doorgaans bewaart de Turkse president zijn woede voor de landen waar niet alleen het parlement maar ook de regering van genocide spreekt. Bijvoorbeeld toen de Franse president Macron twee jaar geleden de 24e april instelde als een nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide; in Frankrijk leeft een grote Armeense diaspora met zo’n 400.000 tot 600.000 leden.

Om die reden hield de Duitse regering zich wellicht wat op de vlakte toen de Bondsdag in 2016 de Armeense genocide erkende. Ze vreesde repercussies van de Navo-bondgenoot die vanwege de resolutie al Duitse parlementariërs de toegang weigerde tot Duitse militairen op de luchtmachtbasis Inçirlik. Daarop liet de Duitse regering Ankara weten dat de resolutie die in de Bondsdag was aangenomen, niet bindend was.

De Armeense genocide In het toenmalige Ottomaanse rijk werden in de Eerste Wereldoorlog naar schatting 800.000 tot 1,5 miljoen Armeniërs om het leven gebracht. De aanzet werd gegeven toen de Ottomaanse autoriteiten op 24 april 1915 zeker 250 Armeense intellectuelen en leiders arresteerden in Istanbul. Turkije geeft toe dat er veel Armeniërs die in het Ottomaanse rijk woonden zijn omgekomen, maar ontkent dat er sprake was van systematisch georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep.

Parlementen gaan meestal sneller tot erkenning van de Armeense genocide over dan regeringen die vrezen hun diplomatieke en economische banden met Turkije te schaden. Ook in Nederland is dat het geval. In 2018 erkende de Tweede Kamer al de Armeense genocide. Maar het kabinet deed dat nog niet en gebruikt nog altijd de formulering ‘de kwestie van de Armeense genocide’. Eerder dit jaar werd in de Tweede Kamer – vlak voor de verkiezingen – een motie aangenomen die was ingediend door de ChristenUnie. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om tot erkenning over te gaan. Een nieuwe regering zal zich hierover moeten buigen.

