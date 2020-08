Biden: ‘Fatsoen staat op het stembiljet’

In een toespraak tot de Democratische conventie accepteerde Biden donderdagavond officieel de nominatie van de Democratische partij voor het presidentschap. Hij had er wel meteen een ‘maar’ bij: “Hoewel ik een Democratische kandidaat ben, zal ik een Amerikaanse president zijn. Ik zal even hard werken voor degenen die me niet steunden als voor degenen die dat wel deden. Dat is het werk van een president.”

Donald Trump is hij niet

En daarmee was de toon gezet: wat Joe Biden verder ook zal zeggen, en wat zijn tegenstanders ook van hem kunnen zeggen: een Donald Trump is hij niet, en van president zijn denkt hij na acht jaar vice-presidentschap meer verstand te hebben dan Trump na vier jaar oefenen in de baan zelf.

In zijn toespraak liet Biden dat ook zien. Tijdens de conventie had de ene spreker na de andere Bidens menselijkheid benadrukt, en zijn vermogen het leed van anderen te voelen. Steeds werd daarbij zijn eigen leed genoemd: het overlijden van zijn eerste vrouw en dochtertje door een auto-ongeluk, de dood van zijn zoon Beau, zelf een veelbelovend politicus, vijf jaar geleden door kanker.

‘Oppertrooster’

In zijn toespraak ging Biden alvast aan de slag in de presidentiële rol van ‘oppertrooster’, door zich tot de nabestaanden van coronaslachtoffers te richten: “Laat me, op deze zomernacht, een moment spreken tot diegenen van jullie die het meest hebben verloren. Ik weet hoe het voelt om iemand te verliezen van wie je houdt. Ik ken dat diepe gat dat zich opent in je borst. Waar je je hele wezen ingezogen voelt worden. Ik weet hoe wreed en oneerlijk het leven soms kan zijn.”

En hij vertelde wat hem helpt: “Vind een doel. Als Gods kinderen heeft ieder van ons een doel in ons leven.” En daarna maakte hij weer de draai naar zijn rol als staatshoofd: “En we hebben een groots doel als natie: de deuren openen naar kansen voor alle Amerikanen. Onze democratie redden. Opnieuw een licht voor de wereld te zijn.”

Verplichting mondkapjes

Biden werd ook concreet, voor zover dan kon in een toespraak van nog geen 25 minuten. Hij beloofde een landelijke aanpak van de coronapandemie, inclusief een verplichting tot het dragen van mondkapjes: “Dat is geen last, het is om elkaar te beschermen. Het is een patriottische plicht. Kortom: ik zal doen wat we vanaf het begin hadden moeten doen.”

De economie wil hij daarna weer op gang helpen met investeringen in infrastructuur, van bruggen en wegen tot snel internet. De gezondheidszorg wordt toegankelijker en betaalbaar, vrouwen krijgen voor hun werk evenveel als mannen, en vakbonden krijgen weer meer rechten, wat de lonen zal doen stijgen. De extra uitgaven wil Biden financieren door de enorme belastingverlaging die Trump en de Republikeinen doorvoerden weer terug te draaien.

Vier historische crises tegelijk

Maar concreet beleid was niet waar het in de toespraak om draaide. Biden schetste een bijna existentiële uitdaging voor de VS, met wel vier historische crises tegelijk: de pandemie, de economische crisis, de in het hele land klinkende protesten tegen discriminatie, en de opwarming van het klimaat.

Biden: “De vraag is: zijn we er klaar voor? Ik geloof dat we dat zijn. We moeten wel.”

En daarom is volgens Biden de komende stembusgang van veel groter gewicht dan stemmen toch al is: “Dit is een verkiezing die je leven gaat veranderen, die Amerika’s toekomst voor lange tijd zal bepalen. Op he stembiljet staat karakter. Mededogen staat op het biljet. Fatsoen. Wetenschap. Democratie. En de keus kan niet duidelijker zijn.”

