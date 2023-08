Biden erkent ‘heilige grond’ nabij Grand Canyon als natuurgebied

Over het gebied, dat de naam ‘Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni - Ancestral Footprints of the Grand Canyon National Monument’ krijgt, werd al lang gestreden tussen mijnbedrijven en de oorspronkelijke bevolking. De ene groep is geïnteresseerd in de aanzienlijke uraniumreserves die er liggen, de andere beschouwt het als heilige grond.

Op dit moment geldt er een moratorium dat mijnbouw verbiedt, maar dat zou in 2032 aflopen. Door het als een monument te bestempelen, wordt de bescherming van het gebied permanent. Een Amerikaanse president kan eigenhandig nationale monumenten erkennen. Om nieuwe nationale parken op te richten is de steun van het Congres nodig.

Biden zegt met de erkenning van het gebied een belofte in te lossen aan de inheemse volkeren die er leven en ook de iconische landschappen van de VS te beschermen voor toekomstige generaties.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar hoopt Biden zijn groene imago weer aan te scherpen. Eerder dit jaar kreeg hij veel kritiek door groen licht te geven voor nieuwe olie- en gasboringen in het noorden van Alaska, waar het grootste onaangetaste natuurgebied van de VS is.