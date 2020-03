Biden en Sanders dwingen de Democraten tot een strategische keus

Na de overwinning van Joe Biden in de Democratisch voorverkiezingen voor een presidentskandidaat, presenteert die zich als de enige die Bernie Sanders nog kan tegenhouden.

Die boodschap lijkt aan te slaan. Volgens Biden kreeg hij alleen zaterdag en zondag al vijf miljoen dollar aan donaties binnen. Die kan hij goed gebruiken, want als het om geld inzamelen gaat, kan tot nu toe niemand aan Sanders tippen. In heel de maand februari haalde de senator uit Vermont 46 miljoen dollar op. En zelfs zaterdag, op een dag die voor Sanders niet zo gunstig verliep, kwam er volgens zijn campagne-medewerkers 4,5 miljoen bij. Hij incasseerde dus onder de streep dus niet veel minder dan Biden.

Die getallen zeggen iets over de plaats die de twee kandidaten innemen in de Democratische race. Sanders leidt een beweging. Een enorme groep trouwe aanhangers. dDie in hem bleven geloven, ook nadat hij in 2016 verloor van Hillary Clinton. Aan de andere kant is Biden niet zozeer een kandidaat met zijn eigen enthousiaste supportersgroep, maar wel het electorale betonblok dat de opmars van Sanders kan stoppen. Om daarna iets te doen wat Sanders niet - volgens hem - niet zal kunnen: het verdrijven van Trump uit het Witte Huis.

Of Biden en veel Democratische prominenten in dat laatste gelijk hebben, is echter maar de vraag. In een recente landelijke peiling, nog wel van de Trump-vriendelijke zender Fox News, legt Trump het af tegen Biden met 8 procentpunt verschil. Maar Sanders wint net zo goed van Trump, met 7 procent verschil: een procentje meer of minder maakt bij dergelijke peilingen nooit veel uit.

Joe Biden tijdens een kerkdienst in Selma, Alabama, op campagne voor Super Tuesday. Beeld Getty Images

Niet de meeste, maar de juiste stemmen gelden

Bovendien: landelijke peilingen zeggen niet alles. In 2016 won Trump niet doordat hij de meeste stemmen kreeg – die eer ging naar Hillary Clinton – maar doordat hij net de goede staten won. Soms maar met klein verschil, maar zo behaalde hij dus wel het benodigde aantal van 270 stemmen van het Kiescollege. En dat hangt weer samen met het aantal vertegenwoordigers dat een staat telt in het Congres. Hoe doen Sanders en Biden het tegen Trump in een aantal van die sleutelstaten, zoals Pennsylvania en Wisconsin? Dat is afgelopen week ook gepeild, en wat blijkt: in Pennsylvania wint Sanders van Trump met 3 procent verschil, terwijl Biden precies gelijk uitkomt. Wisconsin dan? Sanders wint krap, met 2 procent - Biden staat ook daar gelijk.

Dat is geen van beide kandidaten natuurlijk ontgaan. In de zondagse politieke praatprogramma’s zag je hen allebei hun eigen strategische argument uitstallen. Dat van Sanders is dat hij met zijn radicale ideeën Amerikanen wakker kan schudden die tot nu toe nooit gingen stemmen. Doordat hij ze hoop geeft dat er eindelijk iets verandert. Waardoor de Democraten dus zullen winnen, waardoor de partij niet bang hoeft te zijn dat gematigde kiezers afhaken. En hoeft ze niet eens te proberen gematigde Republikeinse kiezers te lokken. Dat leidt maar tot een slap programma en vier verloren jaren.

Biden stelt daartegenover dat een radicale kandidaat veel schade kan aanrichten. Als de opzet van Sanders mislukt, en veel Democraten juist thuisblijven – omdat ze niet op Trump willen stemmen, maar Sanders te radicaal vinden – breken er voor de Democraten vier zeer magere jaren aan. Dan zit niet alleen Donald Trump nog vier jaar in het Witte Huis, maar zal ook de in 2018 veroverde Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verloren gaan. En kunnen de Democraten het veroveren van de meerderheid in de Senaat op hun buik schrijven. Want op de dag van de presidentsverkiezing wordt er ook voor een deel van de zetels in het Congres gestemd. Dan is een goede opkomst dus van groot belang.

In feite zegt Biden: hou er rekening mee dat we de presidentsverkiezingen kunnen verliezen. En dan is de manier waarop we verliezen belangrijk.

Een verslagen Sanders laat de Democraten achter als een vermorzelde machtsfactor, vier jaar lang. Een verslagen Biden betekent tenminste nog een voortzetting van de laatste twee jaar: Trump is president, maar een nog steeds Democratisch Huis van Afgevaardigden kan veel tegenhouden van wat Trump probeert te bereiken.

Het is geen onzin-argument. Maar ook niet iets waarmee je de kiezers tot staande ovaties krijgt. Geen wonder dat in de voorverkiezingen tot nu toe de meeste stemmen gingen naar de kandidaat die politiek Washington flink wil opschudden.

En in de verkiezingen van november heeft zo’n kandidaat mogelijk ook de wind mee. In 2016 werd Trump onder andere gekozen dankzij de stemmen van Amerikanen die diep ontevreden waren over hun eigen situatie en over het functioneren van hun overheid. Bij veel van hen stond ook Sanders hoog op het lijstje, maar ze konden uiteindelijk niet op hem stemmen omdat de Democraten Hillary Clinton nomineerden. In november van dit jaar krijgen ze misschien alsnog de kans.