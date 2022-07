Biden en Bin Salman herpakken hun relatie (met een boks)

Zelden werd er zo toegeleefd naar een handdruk. Hoewel die misschien niet het kaliber zou hebben van de historische ontmoetingen tussen Reagan en Gorbatsjov of Nixon en Mao, stond het verwachte handen schudden tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Saudische kroonprins Mohamed bin Salman dat gisteravond zou plaatsvinden al weken in de belangstelling.

Maar het werd een boks. Grijnzend botsten de twee mannen de vuisten tegen elkaar aan; een gebaar dat de sfeer wellicht iets moest verluchtigen. Want de symbolische waarde van het moment was groot. De boks is een reset van de relatie tussen beide landen, die sinds het aantreden van Biden er niet al te best voor staat. Nadat de Amerikaanse president Saudi-Arabië twee jaar geleden bestempelde als een ‘paria’ vanwege de moord op de journalist Jamal Khashoggi was er weinig direct contact tussen de twee.

Maar met deze ontmoeting lijkt dat hoofdstuk gesloten. Verwacht wordt dat Biden met Bin Salman, en zijn vader koning Salman, zich tijdens dit bezoek over verschillende zaken zullen buigen: de dreiging van Iran, de langzame toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël, en – zo hoopt Biden – het opvoeren van de Saudische olieproductie.

Een klein succesje claimen

Hoewel het in de praktijk waarschijnlijk weinig zal doen om de wereldwijze olieprijzen te drukken, zou het voor Biden een klein succesje zijn waar hij mee kan thuiskomen. En met de naderende tussentijdse verkiezingen in november, en Bidens dramatisch lage positie in de peilingen, kan hij alles gebruiken.

Eén klein succesje kan hij al claimen. Voordat hij in het vliegtuig naar Saudi-Arabië stapte, werd bekend dat dit land voortaan het luchtruim zal openstellen voor alle vliegmaatschappijen, ook Israëlische. De stap werd al langer verwacht, en kwam volgens het Witte Huis tot stand dankzij Amerikaanse bemiddeling. Volgens Biden is het “een belangrijke stap naar het bouwen van een meer geïntegreerd en stabiel Midden-Oosten”.

Eerder die dag sprak Biden meer pessimistische woorden, toen hij op bezoek was bij de Palestijnse president Mahmoud Abbas op de bezette Westoever. Daar liet hij in een persconferentie weten dat ‘de tijd nog niet rijp is’ voor nieuwe vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Wel beloofde hij dat de VS 300 miljoen dollar zouden schenken aan de Palestijnen; waarvan een groot deel aan de UNRWA, de organisatie van de VN die zich inzet voor Palestijnse vluchtelingen.

Tijdens de persconferentie van Biden droegen de aanwezige Palestijnse journalisten zwarte T-shirts met daarop de afbeelding van Shireen Abu Akleh, de Palestijns-Amerikaanse journalist die in mei in Jenin werd doodgeschoten. Onder Palestijnen is veel woede over een verklaring die het Witte Huis eerder deze maand publiceerde, waarin staat dat Abu Akleh waarschijnlijk door Israëlisch vuur is gedood, maar niet met opzet.

Haar familie vroeg om een ontmoeting met Biden terwijl hij in Oost-Jeruzalem was, maar hier werd niet op ingegaan. Wel is de familie uitgenodigd om de president in Washington te ontmoeten, zo laat het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken weten.

