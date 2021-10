Biden denkt de buit binnen te hebben: 1,75 biljoen dollar voor sociaal beleid en klimaat

Joe Biden denkt de buit binnen te hebben – al is het niet de vette buit waar hij bij zijn aantreden op hoopte. Een uitgeklede versie van zijn Build Back Better plan, met een groot aantal maatregelen op het gebied van sociale zekerheid en klimaat, heeft volgens hem nu de unanieme instemming van de Democraten in de Senaat, waardoor het kan worden aangenomen. Het plan kost ongeveer 1,75 biljoen dollar in de komende tien jaar.

Kort voor hij vertrok naar Europa, voor een G20- en een klimaattop, zou hij een bezoek brengen aan de Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden. Hij zou hen vertellen wat er in de wet komt te staan, en hen te overtuigen er ook voor te stemmen.

Teleurstelling verbijten

Voor zover bekend bevat het plan onder meer een tijdelijke verlenging van de vanwege de coronapandemie ingevoerde kinderbijslag, basisonderwijs vanaf 3 jaar, en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Maar de linkervleugel van de Democraten in het Huis heeft de afgelopen maanden gedreigd het hele plan te torpederen als een aantal progressieve prioriteiten zouden sneuvelen, zoals uitbreiding van het zorgstelsel, en betaald ziekteverlof. Zo lang er geen wet is die hen bevalt, blokkeert die groep ook een veel minder controversiële wet die een biljoen dollar uittrekt voor herstel van bruggen en wegen, en nieuwe infrastructuur.

Biden had echter ook rekening te houden met de rechtervleugel van de Democratische fractie in de Senaat, die bezwaar maakte tegen de aanvankelijke omvang van het pakket, 3,5 biljoen dollar in tien jaar, en eiste dat het geld niet geleend zou worden, maar betaald uit extra belastinginkomsten. Doordat de Democraten in de Senaat precies de helft van de zetels hebben, kan Biden daar niet één stem missen.

In het Huis is de meerderheid van de Democraten ook niet meer dan een handvol stemmen. De leden van de progressieve vleugel zullen hun teleurstelling moeten verbijten over een pakket dat nog ‘maar’ 1,75 biljoen dollar omvat en veel van hun wensen onvervuld laat.

Wat is er gesneuveld in het nieuwe plan?

Die Democraten zullen ook moeten vertrouwen op Bidens verzekering dat dit pakket er ook inderdaad komt, want een uitgewerkte wetstekst is er nog niet. Het was donderdagmiddag, Nederlandse tijd, nog niet precies duidelijk wat er precies uit de oorspronkelijke plannen was gesneuveld, en hoe er precies voor betaald gaat worden. Om negen uur ’s ochtends in Washington, het tijdstip dat Biden bij de Democraten zijn opwachting had zullen maken, was hij er nog niet, er werd kennelijk nog onderhandeld.

Hoe dan ook zou Biden zou om half zes Nederlandse tijd het land willen toespreken en details geven. Hij kan dan met een kennelijke politieke overwinning op zak met opgeheven hoofd naar de G20-top in Rome, als een president die zijn economie en sociaal vangnet aan het moderniseren is, en naar Glasgow, als een president die zijn Congres achter zijn klimaatbeleid kreeg.

Ondertussen zal in het Congres – naar hij mag hopen zonder verdere onenigheid – de definitieve wetstekst worden geproduceerd die zijn overwinning vast moet leggen.

Lees ook:

Democraten maken belastingplan bekend: heffingen voor bedrijven en miljardairs

Vooraanstaande Democratische senatoren hebben belastingwetgeving gepresenteerd die moet bijdragen aan de financiering van het sociale beleid en de klimaatplannen van president Joe Biden.