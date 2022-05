Biden: alleen de kiezers kunnen het recht op abortus nog redden

De regering van president Joe Biden staat ‘klaar’ om de verwachte vernietiging van het recht op abortus door het Amerikaanse Hooggerechtshof het hoofd te bieden. Maar Biden gaf gisteren toe, na het bekend worden van een concept-uitspraak van het hof, dat hij er als president niet veel aan kan doen. Hij wees op de verkiezingen in november voor het Congres en voor de volksvertegenwoordiging in veel staten: “Het zal de taak van de kiezers zijn, mensen te selecteren die voor het beslissingsrecht van vrouwen zijn.”

Een eventuele streep door het arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973 kan niet rekenen op de goedkeuring van de Amerikanen: 69 procent wil het recht op abortus handhaven. Maar het Hooggerechtshof heeft een conservatieve meerderheid. Dit kwam onder andere doordat de Republikeinen in 2016 de Democratische president Barack Obama het recht ontzegden een lid van het Hooggerechtshof voor te dragen, waardoor na de presidentsverkiezingen van dat jaar de Republikein Donald Trump het kon doen.

De gemoederen zijn ongebruikelijk verhit

Het lekken van een compleet concept, iets wat nog nooit is voorgekomen, is een teken dat bij de rechters of hun personeel de gemoederen ongebruikelijk verhit zijn. De voorzitter van het hof, John Roberts, heeft een onderzoek bevolen.

De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden nam in september vorig jaar een wet aan die de het recht op abortus garandeert. Een eventuele uitspraak van het Hooggerechtshof dat dit recht bij nader inzien niet impliciet in de Grondwet te vinden is, zou daardoor van geen enkel praktisch belang meer zijn.

Maar in de Senaat maakt die wet geen kans. Daar hebben de Republikeinen de helft van de stemmen, en op een paar na zijn de meesten tegenstanders van het recht op abortus. Ook één Democraat, Joe Manchin uit West-Virginia, is een tegenstander. En om een wet door de Senaat te krijgen zijn doorgaans 60 van de 100 stemmen nodig.

‘Een van de slechtste en meest schadelijke beslissingen in de moderne geschiedenis’

Niettemin kondigde de fractieleider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, aan dat die ‘Wet op de bescherming van de gezondheid van vrouwen’ daar in stemming zal worden gebracht. Als de concept-uitspraak het eindoordeel van het Hooggerechtshof wordt, zal dat volgens hem ‘een van de slechtste en meest schadelijke beslissingen in de moderne geschiedenis zijn.’

De ommekeer in het Amerikaanse abortusrecht zou de Democraten wel kunnen helpen bij de komende verkiezingen. Daar keken ze tot nu toe met angst en beven naar uit, omdat de kans groot leek dat ze hun meerderheden in Huis en Senaat zouden kwijtraken. De Democratische senator Amy Klobuchar voorspelde dat ‘vrouwen naar de stembus zullen gaan in aantallen die we nog nooit gezien hebben.’

