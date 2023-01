Bezoek radicaal-rechtse minister kan leiden tot 'een explosie' in Israël

Israëls nieuwe minister van nationale veiligheid, Itamar Ben-Gvir, bracht dinsdag een bezoek aan het complex rondom de Al-Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem, ook bekend als de Tempelberg. De actie werd door de Palestijnse autoriteiten meteen veroordeeld als ‘een ongekende provocatie’.

Hoewel de uiterst rechtse politicus een bezoek al een tijd hardop overwoog, leek dat plan tijdelijk te zijn uitgesteld na een gesprek met premier Benjamin Netanyahu maandagnacht. Mogelijk probeerde Netanyahu, nog geen week nadat zijn regering is geïnstalleerd, een escalatie met Hamas te voorkomen. Een hoge functionaris binnen de Palestijnse beweging had vorige week al laten weten dat Ben-Gvir met een bezoek ‘een stevige rode lijn’ zou overschrijden, en dat dit zou kunnen leiden tot een ‘explosie’.

‘Tijden zijn veranderd’

Het zou niet voor het eerst zijn dat de komst van een Israëlische politicus tot een escalatie leidt. Zo wordt het bezoek dat Ariel Sharon, destijds leider van de oppositie, in 2000 aan het complex bracht gezien als een van de aanleidingen voor de Tweede Intifada.

Maar Netanyahu’s interventie maandagnacht haalde weinig uit − slechts enkele uren na hun ontmoeting doken op sociale media beelden op van Ben-Gvir die onder zware beveiliging langs de Rotskoepelmoskee liep. Als Hamas daarover wat te zeggen had, zou dat hem niet afschrikken, twitterde de minister. “Ze moeten begrijpen dat de tijden veranderd zijn.”

ממשלת ישראל שאני חבר בה לא תיכנע לארגון מרצחים שפל. הר הבית פתוח לכולם ואם החמאס חושב שאם הוא יאיים עליי זה ירתיע אותי, שיבינו שהשתנו הזמנים. יש ממשלה בירושלים! pic.twitter.com/vgDYBYacJG — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 3 januari 2023

De locatie speelt een belangrijke rol binnen zowel de islam als het jodendom. Voor joden, die de plek kennen als de Tempelberg, is er geen heiliger plek; hier zouden vroeger de tempels van Salomo en Herodes hebben gestaan. Voor moslims is het complex naast Mekka en Medina de heiligste plek die er bestaat; vanaf hier zou de profeet Mohammed op een nacht zijn opgestegen naar de hemel.

Nadat het gebied in 1967 door Israël op Jordanië was veroverd, zijn er afspraken gemaakt over hoe het beheerd zou worden. Zo werd bepaald dat het dagelijkse bestuur zou vallen onder de Waqf, een religieuze stichting waar Jordanië verantwoordelijk voor is, terwijl Israël de controle kreeg over alle veiligheidszaken. Ook is vastgelegd dat moslims in het al-Aqsacomplex mochten bidden, terwijl joden op bepaalde tijden een bezoek konden brengen maar niet mochten bidden - dat kon bij de Klaagmuur, even verderop. De afspraken van destijds worden door politici vaak aangeduid als de ‘status quo’.

Lange tijd was er weinig weerstand tegen die status quo; de belangrijkste joodse religieuze autoriteiten verboden het joden zelfs om het complex te betreden. Niet vanwege diplomatieke gevoeligheden, maar omdat ze volgens de religieuze wet de heilige plek per ongeluk zouden kunnen ontheiligen. Er waren enkele religieuze groepen die er anders over dachten, maar zij waren veruit in de minderheid.

Een teken van soevereiniteit

Maar in de laatste decennia is de beweging die eist dat joden ook in het complex mogen bidden sterk gegroeid, met name in de religieus-nationalistische hoek, waarvan Ben-Gvir een kopstuk is. Inmiddels vindt ongeveer de helft van de Israëliërs dat joden er moeten kunnen bidden, blijkt uit een onderzoek dat het Israeli Democracy Institute, een denktank, vorig jaar uitvoerde. Overigens vindt slechts een minderheid dat dit moet wegens een ‘religieus gebod’, de meerderheid vindt dat de ‘status quo’ veranderd moet worden omdat het ‘een teken zou zijn van Israëls soevereiniteit’.

Ben-Gvir heeft in het verleden meermaals laten weten voorstander te zijn van het aanpassen van de ‘status quo’, maar nu hij minister van nationale veiligheid is, heeft hij ook werkelijk de macht om veranderingen door te voeren. Zo valt de Israëlische politie onder zijn ministerie. De laatste jaren wordt er door de agenten rondom het complex al steeds vaker een oogje dichtgeknepen als joden er willen bidden, en Israëlische politieke analisten verwachten nu dat Ben-Gvir de politie de opdracht zal geven om nog meer door de vingers te zien.

Naast de Palestijnse autoriteiten hebben inmiddels ook de VS, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Saudi-Arabië hun ongenoegen uitgesproken over het bezoek van Ben-Gvir. Jordanië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen.

Lees ook:

‘Israëlische Geert Wilders’ gooit hoge ogen in verkiezingsstrijd

Een kleine week voor de Israëlische verkiezingen staat de partij van de uiterst rechtse Itamar Ben-Gvir hoog in de peilingen. ‘Ze hebben iets tegen zwarte mensen zoals ik.’

Netanyahu keert voor de zesde keer terug als premier

Israël krijgt het meest rechtse kabinet uit zijn geschiedenis. En voor de zesde keer met Netanyahu aan het hoofd.