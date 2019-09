Betogers Hongkong leggen openbaar vervoer plat

Uitgeput liepen duizenden demonstranten gisteravond vanaf het vliegveld over de snelweg terug naar het centrum van Hongkong. Op beelden is te zien hoe ze lifts krijgen aangeboden van sympathiserende automobilisten. De dichtbevolkte stadstaat Hongkong, waar inwoners zwaar afhankelijk zijn van openbaar vervoer, was dit weekeinde platgelegd door woedende burgers die protesteren tegen de toenemende invloed van Peking in Hongkong.

Het was het dertiende weekeinde op rij vol chaotische demonstraties. Vooral zaterdag kwam het tot harde confrontaties toen pro-democratische actievoerders ondanks het verbod op de demonstratie tóch de straat op gingen. Betogers slingerden brandbommen en bakstenen naar de oproerpolitie, die antwoordde met waterkanonnen en traangas. Opmerkelijk was de blauwe kleurstof die over de demonstrantenmassa werd gesproeid. Op sociale media werden beelden gedeeld van agenten die insloegen op passagiers van een trein. In twee treinstations werden 63 mensen gearresteerd, onder wie een dertienjarige jongen die volgens de politie twee molotovcocktails bij zich had. Een aantal stations werd gesloten.

Gisteren arresteerde de politie nog eens veertig mensen. Demonstranten ontregelden de infrastructuur door vooraf aangekondigde acties. Op de luchthaven zelf mogen ze zonder ticket niet meer komen, maar woedende Hongkongers maakten gebruik van de ruimte die ze wél hadden door wegen en treinrails te blokkeren.

De vooraankondiging baatte niet. Gisteravond liepen tussen de demonstranten ook passagiers van de treinen en bussen die uitgevallen waren. Veel passagiers moesten uren wachten voor ze wegkwamen van de luchthaven.

Vandaag gaan de acties verder. Volgens lokale media doen studenten van tien universiteiten en 180 middelbare scholen mee aan een staking op de eerste dag van het academisch jaar. Met hun actie vragen ze aandacht voor de roep om de omstreden wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt van tafel te halen. Die wet staat nu officieel in de ijskast.

Tijdens haar persconferentie van afgelopen dinsdag liet Carrie Lam de mogelijkheid open een noodwet in werking te stellen. In een noodsituatie krijgen politie en justitie meer bevoegdheden. Lam zegt open te staan voor een dialoog, maar geeft tegelijkertijd geen duimbreed toe aan de eisen van de demonstranten. Volgens het laatste opiniepeilingen heeft Lam de steun van 26 procent van de inwoners; bij haar aantreden in 2017 steunde ruim 60 procent haar.

Vijf eisen van de demonstranten 1. Complete intrekking van de uitleveringswet. Alleen van tafel is niet voldoende. 2. De overheid mag het woord ‘rel’ niet meer gebruiken als het gaat over protesten. Dat heeft namelijk juridische consequenties. 3. Een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld 4. Onvoorwaardelijke vrijlating van de opgepakte activisten, en alle aanklachten ingetrokken. 5. Invoering van algemeen kiesrecht. Als zesde eis willen ze dat stadsbestuurder Carrie Lam ontslag neemt.

