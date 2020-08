Besmettingshaard Florida zet zich schrap voor orkaan Isaias

Zaterdagmiddag schaalde het Amerikaanse National Hurricane Centre (NHC) af van een een orkaan naar een tropische storm, maar verwacht wordt dat de storm voor de kust weer orkaankracht krijgt. Het centrum voorspelt zware windstoten en mogelijke overstromingen van kustgebieden.

Om acht uur vanochtend (Nederlandse tijd) was de storm ongeveer 140 kilometer verwijderd van de kust van Florida, meldt het NHC. De storm haalde toen een windkracht van 110 kilometer per uur.

Noodtoestand uitgeroepen

President Trump riep vanwege de storm al de noodtoestand uit, om overheidsgeld vrij te maken voor lokale maatregelen. Ook gouverneur Ron DeSantis riep de noodtoestand uit in delen van de staat. Hij raadde de bevolking aan om thuis te blijven en voldoende voorraden in te slaan.

De afgelopen dagen richtte Isaias al veel schade aan in het Caribisch gebied. In Puerto Rico overleed een 56-jarige vrouw, nadat ze in haar auto werd meegesleurd door het water. In de Dominicaanse Republiek overleden ten minste twee mensen als gevolg van de storm. In beide landen overstroomden straten, vielen bomen om en hebben tienduizenden mensen nog steeds geen stroom.

Stormschade van orkaan Isaias in de Dominicaanse Republiek. Beeld EPA

Vanwege het coronavirus is de storm een extra grote uitdaging voor de noodvoorzieningen van Florida. De staat is hard getroffen door het coronavirus: in totaal registreerde de staat meer dan 480.000 besmettingen. In de afgelopen week waren dat er nog tienduizend.

Het coronavirus beïnvloedt de voorzorgsmaatregelen voor de storm. Noodcommunicatiecentra zijn nog leeg, omdat mensen thuiswerken. Volgens gouverneur DeSantis worden er weinig mensen geëvacueerd, omdat in evacuatiecentra de coronarichtlijnen moeilijk te handhaven zijn. Ziekenhuispatiënten moeten mogelijk wel verplaatst worden, vanwege stroomuitval of overstromingen.

Terugkeer op aarde van de Dragon SpaceX-capsule

Ook zei gouverneur DeSantis zaterdag dat de staat opvangplekken organiseert voor zo’n 10.000 mensen. Coronapatiënten met een evacuatiebevel kunnen mogelijk terecht in vrijgemaakte hotelkamers. Testlocaties voor het coronavirus blijven tot donderdag dicht.

Storm Isaias valt samen met de terugkeer op aarde van twee astronauten met de Dragon SpaceX-capsule, vanavond, ook in Florida. De ‘splashdown’ in de Golf van Mexico lijkt door te kunnen gaan.

Lees ook:

Orkaan Michael maakt dodelijk slachtoffer in Florida

Orkaan Michael heeft nadat de storm aan land kwam in de Amerikaanse staat Florida voor veel verwoesting en overstromingen gezorgd. Ook viel er een dode; een man overleed nadat er een boom op zijn huis viel.