Besmettelijke deltavariant vertraagt de langverwachte vrijheid in Engeland

De Engelsen hadden zich er zo op verheugd: geen twee meter afstand meer houden, dansen in een club, naar het theater gaan of met een groep vrienden aan de bar hangen. Maar het loslaten van vrijwel alle coronamaatregelen, dat gepland stond voor 21 juni, wordt vier weken uitgesteld.

Premier Boris Johnson kondigde maandagavond aan dat zijn landgenoten geduld moeten hebben, tot 19 juli blijven beperkingen van kracht. Johnson neemt dit besluit voor Engeland, de andere landsdelen – Schotland, Wales en Noord-Ierland – bepalen hun eigen maatregelen.

“Het lijkt me verstandig om nog wat langer te wachten”, zei Johnson. Freedom Day, zoals de Britse pers het al noemde, is uitgesteld. Johnson sprak zijn vertrouwen uit dat het over enkele weken wel veilig is om de laatste beperkingen los te laten, maar hij waarschuwde ook voor achteloosheid. “We zullen moeten leren leven met het virus.”

Deltavariant maakt de patiënten zieker

De grote zorg op dit moment is de deltavariant, een mutatie van het coronavirus die eerst in India opdook en nu in het Verenigd Koninkrijk rondwaart. Delta is naar schatting 60 procent besmettelijker dan andere varianten en maakt de patiënten, volgens voorlopige berichten, ook zieker. Vaccinatie verzacht de gevolgen wel, maar beschermt minder goed dan tegen andere varianten.

Groot-Brittannië was juist zo mooi op weg: inmiddels heeft meer dan 60 procent van de mensen een inenting gehad en meer dan 40 procent zelfs twee. Met de dalende besmettingscijfers, tot twee weken geleden, was dat één van de redenen om hoopvol uit te kijken naar 21 juni. Een paar weken uitstel moet er nu voor zorgen dat bijna alle volwassenen een keer zijn ingeënt en een ruime meerderheid twee keer.

Op dit moment is Groot-Brittannië, met meer dan 7700 nieuwe gevallen per dag, hard op weg naar een volgende golf. Epidemiologen waarschuwen dat de recordaantallen van begin dit jaar in juli weer in zicht komen. Een meevaller: de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen stijgen minder snel. Ouderen worden minder ziek omdat ze bijna allemaal zijn ingeënt, jongeren raken wel besmet maar hadden daar over het algemeen toch al minder last van.

Uitbraak in China

Dat de deltavariant mensen zieker maakt, wordt ook gemeld in China. Daar heeft de zuidelijke stad Guangzhou te maken met een uitbraak, al gaat het om zeer kleine aantallen. Toch zijn de Chinese autoriteiten alert, want het virus leek er helemaal onder controle. Dan zijn zelfs enkele nieuwe gevallen op een dag, in een stad met zestien miljoen inwoners, al zorgwekkend. Het is niet bekend of de besmette personen ingeënt waren.

Dat de deltavariant zich niet zoveel aantrekt van de inentingscampagne, kan te maken hebben met de gebruikte vaccins. Het Verenigd Koninkrijk vertrouwt voor mensen ouder dan veertig grotendeels op AstraZeneca, China heeft zijn eigen vaccins. Deze middelen bieden minder bescherming dan die van Pfizer en Moderna, die in Nederland veel gebruikt worden.

Volgens het wetenschappelijk tijdschrift Nature beschermt AstraZeneca in 60 procent van de gevallen tegen de deltavariant, voor Pfizer is dat 79 procent. Beide vaccins beschermen veel beter tegen de alfavariant, die eerder opdook in het Verenigd Koninkrijk.

India, waar delta het eerst om zich heen greep, versoepelt inmiddels weer. Onder andere in de hoofdstad New Delhi gaan de winkels weer open.

