Beschuldigingen van aanranding tegen Joe Biden brengen Democraten in verlegenheid

Toen Brett Kavanaugh, de conservatieve rechter die door Trump voor het Hooggerechtshof was voorgedragen, eind 2018 van seksueel misbruik beschuldigd werd, buitelden veel Democraten over elkaar heen van verontwaardiging. Op zijn minst zou de FBI onderzoek kunnen doen naar de beschuldigingen, zo vond destijds bijvoorbeeld de New Yorkse senator Kirsten Gillibrand. “Ze zijn zeker bang wat daaruit zal komen”, schamperde haar collega uit Minnesota, Amy Klobuchar, nadat de Republikeinen een uitgebreid onderzoek hadden tegengehouden.

Inmiddels is het 2020, en is het de Democratische presidentskandidaat Joe Biden die steeds verder verwikkeld raakt in een schandaal dat steeds meer op dat van Kavanaugh gaat lijken. Een ex-medewerker, Tara Reade, beweert dat ze in 1993 door de toenmalige senator tegen de muur is gezet, waarna hij haar onder andere tussen haar benen betastte. Toen ze zich losrukte, zou hij zich eerst verbaasd hebben getoond, omdat hij dacht dat ze hem leuk vond, en haar daarna hebben afgeblaft.

Journalistiek onderzoek voldoende?

Maar deze keer klinken de teksten uit dezelfde Democratische monden ineens een stuk afgemetener. “Vice-president Biden heeft al zijn hele leven een sterke staat van dienst in het vechten voor vrouwen”, zo reageerde Gillibrand. En Klobuchar vond een nader onderzoek nu niet nodig: “Volgens mij is deze zaak al onderzocht”.

Wat Klobuchar betreft is een journalistiek onderzoek deze keer dus wel voldoende, want ze verwees naar een verhaal in The New York Times, waarin allerlei betrokkenen waren geïnterviewd. De krant had inderdaad geen patroon van misbruik door Biden aan het licht gebracht, en voerde voormalige medewerkers op, die zich er niet veel bij konden voorstellen. Maar de specifieke beschuldigingen tegen hem konden bewezen noch ontkracht worden.

Wel geloofwaardig, maar nooit bewezen

Deze week doken er nieuwe feiten op, die het verhaal van Reade steviger maakten. Een oud-buurvrouw vertelde dat Reade haar in 1995 reeds in vertrouwen had genomen over het gebeurde. En een oud-collega verklaarde eveneens dat Reade zich halverwege de jaren negentig bij haar beklaagd had over wangedrag door haar vorige baas Biden.

Zo wordt de beschuldiging tegen Biden steeds meer een spiegelbeeld van de beschuldiging die Christine Blasey-Ford in 2018 tegen Kavanaugh deed. Het gaat om een verhaal dat op zich geloofwaardig is, maar dat uiteindelijk nooit bewezen kan worden, al wordt het wel ondersteund door getuigen aan wie het jaren eerder verteld is.

De buurvrouw die deze week opdook, is bovendien overtuigd Democraat, en kondigde aan evengoed op Biden te gaan stemmen. Een politiek motief voor het ondersteunen van de beschuldigingen lijkt er dus niet te zijn. Dat politieke motief zou weleens aanwezig kunnen zijn bij veel van de vrouwelijke verdedigers van Biden, zo denken veel Amerikanen. Want Biden heeft al aangekondigd dat hij een vrouwelijke vicepresident wil en maakt zijn keuze binnenkort bekend. Gillibrand en Klobuchar hebben nadrukkelijk gesolliciteerd.

De druk op Biden groeit

Toch groeit het ongemak in de Democratische achterban over de kwestie, en daarmee de druk op Biden om toch in het openbaar in te gaan op de beschuldigingen. Het enige wat tot nu toe uit kamp-Biden is vernomen, zijn de uitgelekte talking points voor medestanders, die vragen van journalisten krijgen.

Het zijn precies de punten die Gillibrand en Klobuchar maakten: Biden zet zich al zijn hele leven voor vrouwen in, Reade verdient het om gehoord te worden, maar dat heeft The New York Times al gedaan, en die heeft de beschuldigingen verworpen. Alleen is dat dus geen correcte weergave van dat artikel, verklaarde The New York Times vervolgens nog maar eens expliciet: “Ons onderzoek kon geen conclusie trekken”. Zo groeit inmiddels ook vanuit de media de druk op Biden om zelf iets over de beschuldigingen te zeggen.

