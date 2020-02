Bernie Sanders kan voorlopig lachen met ruime overwinning in Nevada

Een socialist in het Witte Huis? Een grote groep Democratische kiezers laat zich door die gedachte niet afschrikken. Integendeel, met zijn klinkende overwinning in de stemvergaderingen van Nevada (zo’n 45 procent van de stemmen volgens de eerste voorlopige uitslagen) heeft Bernie Sanders een voorsprong genomen in de race om de Democratische conventie.

Het ging maar om enkele tientallen afgevaardigden naar die conventie. Net als eerder in Iowa en New Hampshire was de uitslag vooral van symbolisch belang: een graadmeter voor de levensvatbaarheid van de verschillende campagnes, en een sein voor potentiële geldschieters de hand op de knip te houden of juist gul te geven.

Om die reden klonk de toespraak die Pete Buttigieg hield na het bekend worden van voorlopige uitslagen ronduit als een overwinningsspeech. De ex-burgemeester van South Bend in Indiana, met zijn 38 jaar de jongste en politiek minst ervaren kandidaat, leek op dat moment op de derde plaats te eindigen, met net iets meer dan vijftien procent van de stemmen. Dat is de grens waaronder een kandidaat geen enkele afgevaardigde wordt toegewezen.

Later leek hij daar toch weer onder te zakken. Maar zelfs dan heeft Buttigieg reden tot tevredenheid, omdat hij een aantal gevaarlijke concurrenten, onder wie senator Amy Klobuchar en Elizabeth Warren, ver achter zich gelaten heeft. Hij hoopt dat kiezers die zich bezorgd maken over de opkomst van Sanders, omdat die te links zou zijn om Donald Trump te kunnen verslaan, uiteindelijk hem als alternatief zullen zien en niet de veel oudere ex-vicepresident Joe Biden.

Buttigieg in de aanval

Nadat hij Sanders had gefeliciteerd met ‘een goede uitslag’, ging Buttigieg dan ook meteen in de aanval, ongewoon hard: “Voordat we inderhaast senator Sanders nomineren, laten we nuchter bekijken wat er op het spel staat. Senator Sanders gelooft in een onbuigzame, ideologische revolutie die de meeste Democraten buitensluit, om maar te zwijgen over de meeste Amerikanen.”

Dat Joe Biden in Nevada niet zou winnen, had zijn campagnestaf wel verwacht, maar tweede zou hij toch zeker moeten worden, hadden ze van tevoren gezegd, en dat is dan tenminste gelukt. Biden heeft vanaf het begin ingezet op de steun van zwarte en latino kiezers, belangrijke groepen binnen de Democratische partij. Na de relatief witte staten Iowa en New Hampshire was Nevada de eerste waar latino’s een grote stem hadden, maar van hen koos volgens peilingen onder deelnemers aan de stemvergaderingen toch de helft voor Sanders.

De grote test voor Biden komt op zaterdag 29 februari, wanneer de Democraten in South Carolina naar de stembus gaan, van wie meer iets meer dan de helft Afro-Amerikaans is. Met een overwinning dankzij hen hoopt Biden zoveel indruk te maken, dat hij als potentiële winnaar de verkiezingen van Super Tuesday, op 3 maart ingaat. Dan staan in een groot aantal staten in totaal 1357 afgevaardigden op het spel.

Steun voor Biden daalt

Maar volgens de peilingen in South Carolina is de aanhang van Biden al een tijd aan het dalen. Bernie Sanders zit hem op de hielen en dat komt onder andere doordat zijn steun onder Afro-Amerikanen groeit. In Nevada kreeg hij van hen evenveel stemmen als Biden.

Echt moeilijk zal Pete Buttigieg het in South Carolina krijgen, die zijn aanhang tot nu toe vooral vond onder hoger opgeleide blanke kiezers. Hij wordt in de peilingen zelfs gepasseerd door miljonair Tom Steyer, die in Nevada weer niets klaarspeelde, ondanks massaal adverteren op televisie.

Daarmee lijken de Democraten op Super Tuesday af te stevenen met een scheef deelnemersveld: een formidabele kandidaat op links en een verdeeld deelnemersveld op rechts, waar zich dan ook nog de miljardair Michael Bloomberg bij zal voegen, die de eerste voorverkiezingen oversloeg.

Geen wonder dat de enthousiaste menigte die zaterdagavond in San Antonio, Texas, naar een campagne-bijeenkomst van de senator uit Vermont kwam, getrakteerd werd op een ongewoon gezicht: een breed lachende Bernie Sanders.

Een lachende Bernie Sanders in San Antonio Beeld Getty Images

