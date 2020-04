Bernie Sanders geeft de strijd op, Biden moet Trump uit het Witte Huis jagen

De Amerikanen zullen op 3 november kiezen tussen Donald Trump en Joe Biden als president. Door de strijd om de Democratische nominatie op te geven, heeft Bernie Sanders die uitkomst bezegeld. Minder duidelijk is hoe enthousiast hij in die campagne Biden zal steunen.

In de toespraak waarin hij zijn verlies toegaf, noemde Sanders de ex-vicepresident ‘een heel fatsoenlijke man’. Maar verder somde hij vooral de ideeën op waarvoor hij zelf strijdt, zoals een automatische zorgverzekering voor iedereen en gratis universitair onderwijs.

Sanders lijkt te hopen op concessies van Biden in ruil voor de steun van zijn eigen toegewijde achterban. De 78-jarige Sanders bouwde die beweging op tijdens de vorige verkiezingscampagne, toen hij Hillary Clinton de Democratische nominatie betwistte. Ook toen ontmoette zijn kandidatuur weerstand bij de gevestigde machten in de Democratische partij. Sanders noemt zich sinds jaar en dag ‘democratisch socialist’, een etiket dat in de VS vaak over één kam wordt geschoren met ‘communist’, – en niet alleen door conservatieve commentatoren en Republikeinse politici.

Sanders hoopt op een herkansing

In 2016 veroverde Hillary Clinton onder andere daardoor de Democratische nominatie. Vier jaar later hoopte Sanders op een herkansing. Hij rekende op de aanhang die hij in de tussentijd zorgvuldig had gekoesterd, en op de teleurstelling onder Democraten over het falen van de gematigde Clinton tegen de populist Donald Trump.

En in eerste instantie leek het te gaan lukken. Sanders behaalde begin dit jaar goede resultaten in de eerste voorverkiezingen, in Iowa, New Hampshire en Nevada. Van het enorme Democratische deelnemersveld vielen steeds meer gegadigden af, al bleef hij concurrentie houden van een andere senator die op de linkervleugel van de Democratische partij opereert, Elizabeth Warren.

Ook ex-vicepresident Joe Biden (77) bleef in de race, al kwam hij er bij die eerste voorverkiezingen nauwelijks aan te pas. Dat veranderde op slag toen Biden eind februari de voorverkiezingen in South Carolina ruimschoots won, vooral dankzij de stemmen van Afro-Amerikanen.



Het was de eerste keer in zijn carrière, en in drie pogingen om president te worden, dat Biden een voorverkiezing won. Maar toen de Democraten hem dat zagen doen, gingen de electorale sluizen open, zo leek het wel. Biden won in snel tempo voorverkiezingen in andere staten, ook staten waar Sanders het in 2016 goed had gedaan. Na de voorverkiezingen in Wisconsin dinsdag, nog voordat daarvan een officiële uitslag bekend was, concludeerde Sanders dat elke kans op winst vervlogen was.

De Democratische partij, memoreerde hij trots, heeft een aantal van zijn ideeën overgenomen. Een aantal andere zal hij blijven bepleiten. Maar als het gaat om hun hoogste prioriteit, het verjagen van Donald Trump uit het Witte Huis, zetten de Democraten hun kaarten op een traditionele politicus, niet op de socialist.

