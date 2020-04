Bernie Sanders en Barack Obama staan nu pal achter Joe Biden als presidentskandidaat

Joe Biden kan op zijn gemak zijn campagne tegen Donald Trump voorbereiden en op zoek gaan naar een kandidaat-vicepresident. Nadat maandag Bernie Sanders officieel zijn steun had aangekondigd voor de winnaar van de Democratische voorverkiezingen, deed dinsdag Bidens voormalige chef, ex-president Barack Obama dat ook.

‘Trump is de gevaarlijkste president in de moderne geschiedenis’

Vanwege de corona-epidemie moest het op video. Obama nam een boodschap op. Sanders en Biden spraken elkaar maandag live online.

Sanders vertelde Biden dat hij hem steunt omdat “we iemand moeten verslaan van wie ik geloof, voor mezelf sprekend, dat hij gevaarlijkste president is in de moderne geschiedenis van ons land, een president die de pandemie onderschatte, die het advies van zijn medewerkers negeerde en die kennelijk nooit de Grondwet heeft gelezen”. Biden op zijn beurt verzekerde Sanders dat hij hem nodig heeft: “Niet alleen om de campagne te winnen, maar ook om te regeren”.

De steunbetuiging van Sanders was een de belangrijkste nog ontbrekende elementen in de Democratische strategie. De aanhang van Sanders, onder wie veel jongeren, hoopte dat een overwinning van hun kandidaat een drastische koerswijziging van het sociale en economische beleid in de VS mogelijk zou maken. Die zou het land een stuk meer laten lijken op de verzorgingsstaten van West-Europa. Voor een Democraat van de oude stempel zoals Biden zouden ze misschien niet naar de stembus willen komen.

Linkervleugel niet negeren

De afgelopen dagen, nadat Sanders al had toegegeven dat hij de race om de Democratische nominatie verloren had, probeerde Biden duidelijk te maken dat hij de ideeën van de linkervleugel van de partij niet zal negeren. Hij maakte bekend dat hij de leeftijd wil verlagen waarop Amerikanen zich kunnen verzekeren bij het ziekenfonds voor ouderen, naar 60 jaar. Het kwijtschelden van studieleningen, een zware last voor veel jongere Amerikanen, wil hij in meer gevallen mogelijk maken.

Die concessies waren voor Sanders kennelijk voldoende om zijn aanhangers op te roepen de rijen te sluiten. Wat ook zou hebben meegespeeld is de bemiddeling van Barack Obama, die de afgelopen weken een aantal keren met Sanders sprak. De voormalige president bleef tijdens de campagne neutraal, maar wilde het scenario van de verloren presidentsverkiezingen van 2016 voorkomen. Toen werd de richtingenstrijd binnen de Democratische partij gevoerd tot aan de conventie en had de partij maar enkele maanden om eenheid te smeden.

