Berlusconi’s droom? President van Italië worden

Op dit moment is Sergio Mattarella dat nog. Op 3 februari zit de zevenjarige termijn van deze ingetogen Siciliaan erop. Daarom zal het voltallige Italiaanse parlement ergens in de tweede helft van januari zijn opvolger kiezen.

En dus ziet de ijdele miljardair Silvio Berlusconi – inmiddels wel 85 jaar oud – zijn kans schoon. Het is nu of nooit. Italiaanse media melden dat hij ooit aan zijn moeder Rosa heeft beloofd dat hij de president van het land zal worden. En belofte maakt schuld – zeker die van Italiaanse mannen aan hun mamma’s.

Presidentschap als rehabilitatie

Omdat het voor mogelijke kandidaten not done is om openlijk voor het presidentschap te gaan, is Berlusconi zichzelf op een wat bedekte manier bij de parlementsleden aan het promoten. Hij mailde ze onlangs een wervende brochure met een paar van zijn speeches en hij is de grootste fractie, die van de Vijfsterrenbeweging, aan het paaien. Een paar jaar geleden waren de leden daarvan volgens hem ‘nog niet geschikt om wc-potten schoon te maken’, maar nu deelt hij openlijk complimentjes aan hun leider Giuseppe Conte uit en vindt hij het burgerinkomen dat deze regeringspartij heeft ingevoerd ineens heel tof.

Maar waarom zou de hoogbejaarde Berlusconi de baan van president ambiëren? Franco Pavoncello, hoogleraar politicologie aan de John Cabot University in Rome, antwoordt aan de telefoon: “Waarschijnlijk denkt hij nog een nuttige bijdrage te kunnen leveren, en een stabiliserende invloed op de grote, rechtse partijen (Lega en Fratelli d’Italia, red.) te kunnen hebben.”

Ook Berlusconi’s verleden, dat is besmet met bunga-bunga seksfeestjes, een veroordeling voor belastingfraude en een opzienbarende rechtszaak rondom het betalen van een minderjarig meisje voor seks, spelen ongetwijfeld een rol. “Het presidentschap zou een rehabilitatie voor hem zijn; in de Italiaanse geschiedenis zou hij anders worden herinnerd”, meent Pavoncello.

In Italië is de president er vooral voor het ceremoniële, maar hij (de president was nog nooit een vrouw) kan ook behoorlijk veel invloed op de politiek hebben. Een president lost formatieproblemen op en kan zijn tact inzetten om bepaalde figuren op bepaalde ministersposten te manoeuvreren. Wat dat laatste betreft zou Berlusconi de baan wel aankunnen. Pavoncello: “Hij was altijd een intelligente, gewiekste politicus. En vanwege zijn hoge leeftijd zou hij zich waarschijnlijk meer inzetten voor hoe de geschiedenis zich hem zal herinneren dan voor een bepaalde politieke groepering.”

Te veel verdeeldheid

In opiniepeilingen komt Berlusconi op de tweede plaats. Veruit de grootste favoriet is Mario Draghi, de huidige minister-president. Maar als Draghi begin 2022 naar het Quirinaal Paleis zou verkassen, kan dat leiden tot instabiliteit en vervroegde verkiezingen, en de daaraan gekoppelde zorgen in Brussel en Rome over de goede besteding van de 200 miljard euro die Italië uit het Europese Corona-herstelfonds kan krijgen. Het zou kunnen dat de parlementariërs onder meer om die reden niet Draghi, maar iemand anders willen kiezen.

Enter Silvio Berlusconi. Probleem is wel, dat miljoenen Italianen het verschrikkelijk zouden vinden als de controversiële mediamagnaat hun president zou worden. De online krant Il Post concludeert: “De helft van de bevolking zou daar vijandig tegenover staan. Hoewel hij de afgelopen tijd heeft geprobeerd een wijzer en respectabeler imago te krijgen, zou hij voor te veel verdeeldheid zorgen.” Ook politicoloog Pavoncello verwacht niet dat hij het wordt: “Ik schat zijn kansen heel laag in. Al was het maar omdat hij zo oud is en met zijn gezondheid kwakkelt.”

