Berlijnse huurbazen zijn blij: de huurprijzen mogen toch gewoon omhoog

Het Duitse constitutionele hof heeft het huurplafond van Berlijn ongrondwettig verklaard. Volgens het in Karlsruhe zetelende Bundesverfassungsgericht is de wet in strijd met federale wetgeving uit 2015. Destijds besloot de bondsregering tot de Mietpreisbremse, een landelijke rem op de huurprijzen om te voorkomen dat de huren in populaire woongebieden te snel zouden stijgen.

Daarom heeft de deelstaat Berlijn op dit punt géén recht op eigen wetgeving. Ruim een jaar geleden kwam de linkse coalitie, bestaande uit die Linke, de Groenen en de SPD, tot een unieke wet. De huurprijzen van 1,5 miljoen appartementen werden tot 2025 bevroren op het niveau van juni 2019.

De wet werd ingevoerd om de stad betaalbaar te houden voor de lage en middeninkomens. Net als in veel andere steden stegen de huren het voorbije decennium flink. Het Duits Economisch Instituut berekende een toename van zo’n 37 procent, terwijl de gemiddelde prijs van een koopwoning in diezelfde periode met liefst 145 procent steeg.

De huurbevriezing gold voor circa negen van de tien appartementen in de Duitse hoofdstad. Verder moesten huurprijzen die ruim 20 procent boven de bovengrens van het appartement liggen, wettelijk verlaagd worden. Verhuurders die zich niet aan de wet hielden, konden tot 500.000 euro aan boetes krijgen.

‘Je bestrijdt slechts symptomen’

De wet stuitte op veel kritiek. 284 leden uit de Bondsdagfracties van CDU/CSU en FDP vroegen om juridische herziening van de wet, die in hun ogen het woningprobleem niet zou oplossen. Zo vreesden de christendemocraten en de liberalen dat de wet de bouw van nieuwe woningen zou ontmoedigen. “Met dergelijke interventies in de markt bestrijd je slechts symptomen”, reageerde Michael Theurer, plaatsvervangend leider van de FDP-fractie aan persbureau DPA.

Ook de vastgoedsector verwelkomt het besluit uit Karlsruhe. “Eindelijk is er rechtszekerheid. De deelstaat Berlijn heeft geen wetgevende bevoegdheid voor een huurplafond”, zei Stefanie Frensch, voorzitter van regio Oost namens de Centrale Vastgoedcommissie (ZIA). “Op lange termijn moeten er nu impulsen komen om de planning en bouw te versnellen, zodat de huurmarkten in de metropolen en universiteitssteden op lange termijn kunnen ontspannen.”

Het vonnis kan vernietigend uitpakken voor huurders die met terugwerkende kracht huur moeten betalen. Sebastian Scheel, die in Berlijn senator voor die Linke is, kondigde al aan ‘geen huurder in de steek te laten’. Ook vastgoedbedrijf Vonovia verklaarde zich solidair en kondigde aan af te zien van de huurvorderingen, die gezamenlijk zo’n tien miljoen euro zouden opleveren. Volgens het bedrijf mogen huurders geen financiële nadelen ondervinden van politieke beslissingen.

