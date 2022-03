Berlijn stampt opvangcentra uit de grond, nu groeiende groep Oekraïense vluchtelingen doorreist vanuit Polen

Oekraïense vlaggen en vrijwilligers in felgekleurde hesjes wijzen vluchtelingen de weg naar de kelder van het Berlijnse centraal station. Daar hebben vrijwilligers in twee weken tijd een onofficieel welkomstcentrum ingericht, vol informatiekraampjes en een met tekeningen bezaaide kinderopvang. Hier horen vluchtelingen hoe zij verder kunnen reizen, waar ze eerste hulp of een simkaart kunnen krijgen. In een grote hal worden warme maaltijden, kleding en toiletartikelen uitgedeeld.

“Ik ben echt onder de indruk”, vertelt de 19-jarige Antonin Śmigiel. “Een week geleden was dit er allemaal nog niet.” Vandaag is hij voor het eerst vrijwilliger en zijn vader komt ook zo helpen. “Mijn vader is Pools”, vertelt hij. “Dus het voelt ook als mijn oorlog. We weten niet wat Poetin verder nog van plan is.” Na de korte vrijwilligersintroductie helpt hij vooral veel oude dames met koffers tillen. Veel wijzer werd hij niet van de introductie. “De megafoon werkte niet meer”, lacht hij. Wat behelpen is het dus soms nog wel.

Dat is ook niet gek, want inmiddels arriveren dagelijks meer dan 13.000 Oekraïense vluchtelingen in Berlijn. Dat is veel meer dan tijdens de vluchtelingencrisis in 2015, toen de stad iedere dag duizend nieuwe vluchtelingen opving. In het overweldigde Polen is het voor vluchtelingen niet meer makkelijk om onderdak te vinden en daarom wijken velen uit naar Duitsland. Via kennissen, Telegramgroepen en Facebook komen zij in contact met Oekraïners in Berlijn, een grote gemeenschap in de stad.

Met twee jonge kinderen uit Makariv gevlucht na beschietingen

De 22-jarige Oekraïense Krystyna Yeremchik begeleidt twee families naar de gedoneerde spullen op het station. Twee weken geleden vluchtte ze zelf vanuit Kiev naar Berlijn en sindsdien is zij druk bezig om vluchtende families in de stad op weg te helpen. Zo ontfermt zij zich over haar 30-jarige achternicht Oksana Nezeluk, die met haar twee jonge kinderen uit Makariv vluchtte, nadat haar huis werd beschoten. Krystyna’s ouders stuurde het jonge gezin naar hun dochter in Berlijn.

Over haar ouders en broer maakt Krystyna zich grote zorgen wanneer ze een moment rust heeft. Zij wilden Kiev niet verlaten. Dus moet Krystyna nu alleen met haar man haar weg vinden in Berlijn. Toch zegt ze het makkelijker te hebben dan andere vluchtelingen. “Ik spreek in ieder geval Engels en ben gewend te reizen”, vertelt ze. “Anderen weten niet hoe zij hier hun weg zullen vinden.”

“Ik wil gewoon naar huis”, zegt de 27-jarige Valeriya Shamrii, die net aangekomen is. Krystyna helpt ook haar en haar moeder Nataliya, die borstkanker heeft. Ze zijn via Instagram in contact gekomen en blijven nu bij Krystyna slapen. Liever waren ze in Kiev gebleven, maar in Duitsland kan Nataliya’s operatie en chemotherapie uitgevoerd worden. Oekraïense vluchtelingen hoeven bij aankomst niet door een asielzoekersprocedure, maar krijgen meteen een tijdelijke status, waardoor ze recht hebben op medische zorg.

3000 bedden op voormalig vliegveld Tegel

Voor de noodopvang lijkt de Duitse overheid van de vluchtelingencrisis in 2015 en ook de pandemie geleerd te hebben. De voormalige brandweerchef, Albrecht Broemme, was tijdens de pandemie verantwoordelijk voor het uit de grond stampen van vaccinatiecentra en zet nu met een zelfde snelheid in Berlijn opvangcentra voor vluchtelingen op. Dit weekend opende een opvangcentrum met 3000 bedden op het voormalige vliegveld Tegel. Toch spelen ook vrijwilligers een grote rol. Veel Berlijners vertrokken de afgelopen week met auto’s naar de grens of stonden met bordjes op het centraal station om mensen onderdak aan te bieden.

Maar langzamerhand neemt de deelstaatregering steeds meer de touwtjes in handen. Dat ondervond ook de 35-jarige Susanne Richter, die met vrienden van de kerk maaltijden kwam brengen. “We hoorden donderdag dat er niet genoeg te eten was”, vertelt ze, naast bolderkarren en kratten volgeladen met warme soep. “Maar vandaag was alles opeens anders, nu is er eten via de Berlijnse senaat geregeld en mogen we niets meer uitdelen. We zijn net uit het centraal station weggestuurd en proberen het nu hier buiten.”

“Kleding inzamelen mag hier opeens ook niet meer”, zegt de 45-jarige Thierry Wijnberg, die naast een kraampje voor lhbti-vluchtelingen staat. “Dan wordt het allemaal opeens wel heel bureaucratisch.” De Nederlander, die sinds 2007 in Berlijn woont, kijkt met bewondering naar de organisatie van de vrijwilligers. Ook in 2015 hielp hij tijdens de Syrische vluchtelingencrisis, maar zoveel steun was er destijds niet. “Ik heb het daar nu veel met een vriend hier over”, vertelt hij. “Hij komt uit Egypte en vind het best wel moeilijk. Hij zegt, wat ik nu zie, dat was er toen niet. Dat is heel triest, want het zijn allemaal mensen die hulp nodig hebben.”

