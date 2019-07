Berlijn koopt huurhuizen terug van ‘huurhaaien’

Duitsers zijn goed in nieuwe woorden. Voor de stijgende huurprijzen in Berlijn is ergens in de afgelopen maanden het woord ‘Mietmisere’ in het leven geroepen. In het Nederlands zou ‘woonwanhoop’ een aardige vertaling zijn.

Tegen die wanhoop zijn de Berlijners de afgelopen maanden massaal in opstand gekomen. Jaren betaalden ze gewillig de steeds maar hogere huren aan de particulieren die er na de val van de Muur in 1989 massaal de huurwoningen in bezit kregen.

Maar toen in november een eigenaar besloot om de bijna zevenhonderd huurappartementjes aan de Karl-Marx-Allee te verkopen aan een grote belegger, barstte de bom. Dat dat boegbeeld van het socialisme in Oost-Berlijn nu ook ten prooi moest vallen aan het grote geld, ging de Berlijners te ver. Ze hingen spandoeken uit hun ramen en gingen de straat op tegen de nieuwe eigenaar. De koper in spe, die 112.000 woningen bezit in de stad, staat bekend om zijn stevige huurverhogingen en hij is niet de enige; Berlijn werd in rap tempo een stad waar gewone verplegers, onderwijzers en agenten geen huis meer kunnen betalen.

Huurhaai

‘Waanzin’, noemen de huurders het, dat de stad waarin ze wonen onbetaalbaar wordt, zonder dat de gemeente iets doet. Bij een grote demonstratie in april, waar 10.000 mensen op af kwamen, werd de belegger een ‘huurhaai’ genoemd. Zeker zes actiegroepen houden zich in Berlijn bezig met het verzet tegen de pandjesbazen. Sommigen willen zelfs dat de stad overgaat tot massale onteigening van woningbezitters, om zo de markt tot bedaren te brengen.

De stijgende huurprijzen hebben ervoor gezorgd dat niemand meer durft te verhuizen: bij iedere verhuizing wordt een woning duurder. In de afgelopen tien jaar stegen de huurprijzen in Berlijn met 104 procent. Nu zitten gezinnen vast in te kleine woningen en ouderen juist in te grote.

Het protest had succes. Een maand geleden kwam het linkse stadsbestuur van Berlijn met een eerste maatregel: de huren worden de komende vijf jaar bevroren. Deze week volgde de tweede stap: de aankoop van de appartementen aan de Karl- Marx-Allee.

Bredere strategie

Het stadsbestuur heeft de Berlijners ook beloofd dat het niet bij die ene daad blijft. Berlijn wil de stad terug veroveren op beleggers die pandjes kopen, opknappen en voor duizenden euro’s in de markt zetten. De stad heeft er spijt van dat ze in 1989 in een moment van ernstig geldgebrek de woningvoorraad heeft geprivatiseerd. Er is niet bekendgemaakt voor welk bedrag Berlijn de appartementen heeft teruggekocht, maar schattingen lopen van 35 tot honderd miljoen euro.

De burgemeester van Berlijn heeft gezegd dat de aankoop de eerste is van een bredere strategie om ooit geprivatiseerd woningbezit weer terug te kopen. “Berlijners moeten de mogelijkheid hebben om een woning in de stad te kunnen betalen”, zei Michael Müller. “Het zal daarom onze voortdurende bedoeling zijn om appartementen te kopen wanneer we maar kunnen, opdat Berlijn weer de controle krijgt over zijn woningbezit.”

