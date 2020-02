Bericht uit Wuhan: ‘Mijn vader wil weer naar zijn werk’

Samen met tientallen ­buren liep vader Liu Mingwu (53) zondag nog in het zonnetje naar een kleine pick-uptruck, die was volgeladen met kool en tomaten. Het was de laatste keer dat ze even naar buiten konden. Maandag werd de hele buurt afgesloten. Een luchtje scheppen is er niet meer bij. Liu Jian Jian filmde vanuit het raam hoe haar vader genoot van het mooie weer.

De staalfabriek waar Liu op de administratie werkt, is gesloten. Hij was aangewezen om namens het gezin Liu eens in de drie dagen inkopen te doen. Op de hoek van het al wat oudere buurtje met lage flatgebouwen zijn wat winkeltjes. Voor vlees, melk en yoghurt gaat de familie Liu naar een grotere supermarkt. “De prijzen zijn hoger dan ze waren, maar niet zo verschrikkelijk als mensen in andere provincies beweren. Ze zijn nog steeds acceptabel”, zegt ze.

Beeld Sander Soewargana

Door een varkensgriep die ­China teisterde, was er al minder vlees te koop. “Als we de kans ­kregen, kochten we wat.” Er lag ­genoeg in de winkels om te kopen wat ze nodig hadden voor de maaltijden die Liu Jian Jians ouders kookten. De familie had bovendien groot ingekocht om het Chinese Nieuwjaar feestelijk in te luiden. De voorraadkast is nog altijd vol.

Nu heeft de overheid ook Mingwu’s boodschappenuitjes aan banden gelegd. Zonder pasje kom je de poort van het buurtje niet meer uit. En zo’n pas is alleen voor mensen die in de gezondheidszorg werken, of een functie hebben die met de bestrijding van de epidemie te maken heeft. “Supermarkten mogen niet meer verkopen aan ­gewone bewoners zoals wij. Ze ­verkopen nu direct aan buurtcomités en werkeenheden. Gisteren heb ik een lijst gemaakt van dingen die we willen kopen, en ik heb ook al betaald. Morgen komen mensen van het buurtcomité de boodschappen brengen.”

Studente theaterwetenschappen Liu Jian Jian (25) woont met haar ouders in Wuhan.

Op deze manier hoeft meneer Liu niet meer naar buiten. Niet dat daar überhaupt nog mensen zijn om mee te kletsen. Zelfs de oudere mensen, die eerder nog rondwandelden, zijn niet meer op straat. “Natuurlijk missen we de frisse buitenlucht. Mijn vader doet de boodschappen ook niet voor zijn lol. Hij heeft een baan en hij wil weer aan het werk!”

Geen werk en geen studie doet een mens geen goed, denkt Liu Jian Jian. Haar stemming verandert ­dagelijks. “Iedere dag is er nieuws over dit virus. De grote luidspreker in onze buurt waarschuwt de hele tijd dat we niet naar buiten mogen. Ik heb het gevoel dat de hele stad almaar nerveuzer en alerter wordt.”